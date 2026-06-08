MUNDIAL 2026
El médico de Dinamarca da buenas noticias con Eriksen: "La idea es que sea dado de alta pronto y pueda regresar a casa"
El danés se encuentra estable "y de buen ánimo"
Jordi Delgado
Christian Eriksen asustó de nuevo al mundo del fútbol al desplomarse en el minuto 66 del partido amistoso ante Dinamarca y Ucrania. El danés se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, generando unos momentos de máxima preocupación en el terreno de juego y entre los aficionados.
Rápidamente, el jugador fue atendido sobre el césped y, tras poder salir por su propio pie, fue trasladado al hospital. El partido se suspendió definitivamente.
Este lunes por la mañana, la Federación Danesa de Fútbol ha emitido un comunicado del médico de la selección nacional, Morten Boesen, dando buenas noticias sobre la salud de Eriksen.
“Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. La expectativa es que sea dado de alta pronto y pueda regresar a casa", dijo Boesen en el comunicado. "Estamos cuidando bien a los jugadores y al personal, y nos mantenemos en contacto regular con ellos.”
Tranquilidad con su estado de salud
Ya a la finalización del partido, el propio médico, sobre el terreno de juego, tranquilizó sobre Eriksen: "Christian está bien y abandonó el campo por su propio pie. Por lo que pude ver, el desfibrilador interno se activó correctamente. Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó la consciencia muy rápidamente y pudimos contactar con él de inmediato".
“El marcapasos de Eriksen se activó mientras jugaba. Lo vi agarrarse el pecho y gritar antes de desplomarse. Estamos analizando el marcapasos porque puede determinar la causa subyacente. Recuperó la consciencia bastante rápido. El marcapasos cumplió su función: devolverle la consciencia”, añadió.
El antecedente de Eriksen
La preocupación fue aún mayor debido al antecedente que marcó la carrera de Eriksen. El internacional danés sufrió un paro cardíaco durante el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Eurocopa 2020, disputado en junio de 2021. Tras desplomarse sobre el césped, tuvo que ser reanimado mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador antes de ser trasladado al hospital. Posteriormente, se le implantó un desfibrilador automático y logró regresar al fútbol profesional meses después.
El dispositivo de Eriksen es un desfibrilador ICD implantable; un marcapasos avanzado que puede corregir una fibrilación mediante una descarga.
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