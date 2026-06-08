Lo que no se vio de las elecciones del Real Madrid: el voto 'secreto' de Raúl, el carrito de golf para los periodistas y la fiesta VIP de Florentino

16 horas frenéticas. Las elecciones del Real Madrid pasarán a la historia por varios motivos. Primero, por ser uno de los procesos electorales más largos que se recuerdan en el club. Las votaciones comenzaron a las nueve de la mañana y concluyeron a las ocho de la noche, aunque hubo que esperar hasta la madrugada para conocer el desenlace definitivo. Y segundo, porque ambos candidatos reconocieron la victoria de Florentino sin conocer los resultados electorales oficiales.

Una jornada tan extensa dejó infinidad de imágenes, anécdotas y escenas que no salieron a la luz. Detalles que solamente pudieron captar quienes estuvieron presentes durante todo el día en los alrededores del Pabellón de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Estos fueron algunos de los más llamativos.

El madrugón de Solari

Uno de los primeros rostros reconocibles en aparecer fue Santiago Solari. El exjugador y actual director de fútbol del Real Madrid acudió discretamente a las 9:30 horas para depositar su papeleta. Lo hizo con su mujer, aparcando su coche en la calle y sin buscar protagonismo.

Como un socio más, lejos de los focos que ya empezaban a concentrarse en los accesos al estadio. Entre las figuras relevantes del club fue el más madrugador de toda la jornada electoral.

Raúl, presente en la sombra

La tarde transcurrió con relativa normalidad, aunque marcada por un calor sofocante. Cuando el ritmo de votaciones bajó, mientras los socios comían, apareció Raúl González Blanco. El mítico capitán madridista, que iba a estar en el equipo de Riquelme en caso de ganar las elecciones como director deportivo, ejerció su derecho al voto a las 15:10 horas.

Lo hizo manteniendo un perfil bajo, sin declaraciones y evitando cualquier exposición mediática. Su presencia fue fugaz. Nadie se dio cuenta. Tal y como entró con su coche personal, se fue por la puerta del párquing.

Las imágenes pintorescas de los socios

Las elecciones también dejaron escenas muy curiosas. Una de las más comentadas fue la de un socio que apareció luciendo simultáneamente una gorra de la candidatura de Riquelme y una bufanda asociada al entorno de Florentino Pérez. Había muchas dudas sobre qué candidato elegir, hasta en la propia cola los socios no lo tenían claro aún.

Más llamativa fue la imagen de otro aficionado que acudió a votar acompañado de un loro, sí, un loro. Muy inesperado, aunque ya es habitual para aquel que lo conoce en el madridismo.

Un calor asfixiante durante todo el día

Las altas temperaturas acompañaron a los socios desde primera hora de la mañana. Hacía unos 30 grados, con una sensación térmica que no quisiéramos saber. El agua, las gorras y las sombrillas fue uno de los grandes protagonistas silenciosos de las elecciones.

Muchos asistentes buscaron refugio en las zonas de sombra del estadio y las bebidas frías se convirtieron en un recurso imprescindible para aguantar una jornada que se alargó durante más de once horas de votaciones.

Los gritos a Riquelme y el contraste con Florentino

Uno de los momentos más tensos se produjo con la llegada de Enrique Riquelme. El candidato opositor acudió a votar alrededor de las 11:00 horas acompañado por miembros de su junta directiva. Su entrada estuvo marcada por algunos gritos de "mentiroso" lanzados por varios asistentes, aunque también recibió aplausos y muestras de apoyo por parte de simpatizantes de su candidatura.

La tensión contrastó con la llegada de Florentino Pérez. El presidente votó a las 9:58 horas en la Mesa 2 y fue recibido con un ambiente mucho más tranquilo. Hubo saludos, fotografías y numerosas peticiones de los socios presentes, aunque sin grandes exhibiciones públicas de apoyo. Silencio y respeto, muy curioso, recordando las elecciones del FC Barcelona.

El carrito de golf de los periodistas

Con la Ciudad Deportiva convertida en un hervidero de actividad y los distintos puntos de interés repartidos por el recinto: el Pabellón, la sala de prensa, los jardines de Valdebebas donde los candidatos se hicieron fotografías con los socios y socias... muchos periodistas recurrieron a un carrito de golf habilitado para desplazarse con rapidez. Más que una opción, era una obligación del club. Como si fuera un cámping, nos facilitó mucho la faena.

El minibús se convirtió en un hábito. Algunos prefirieron quedarse con los aires acondicionados en la sala de prensa, donde el Real Madrid compartió sus tradicionales películas del 'viejo oeste' por RM TV (con el famoso 98% de share).

El transporte de la Ciudad Deportiva de Valdebebas / Xavi Espinosa

La zona VIP de Riquelme y la presencia de Miguel Torres

La candidatura de Enrique Riquelme estuvo a la altura de unas elecciones del Real Madrid. Sobre todo, por la gran inversión que depositó durante la candidatura. El alicantino instaló una zona exclusiva para invitados, en el ya tradicional 'Eurocine', un recinto de moda de Madrid para hacer eventos, que recordó a la típica 'fan zone'. El equipo directivo de Riquelme siguió la jornada desde dentro, durante la noche. También lo hicieron todos los votantes, que pasaron la tarde con consumiciones, actividades de todo tipo y hasta granizados, que invitó Riquelme a la prensa presente. Había un puesto de bebidas que se convirtió en uno de los puntos más frecuentados durante las horas centrales del día, donde Riquelme regaló a la prensa granizados de limón para combatir con el calor.

La sensación general era la de un pequeño festival, con música, simpatizantes y una actividad constante alrededor de la candidatura alternativa. Durante toda la campaña, además, desde el entorno electoral se estimó que la candidatura de Riquelme había supuesto una inversión de entre 15 y 18 millones de euros, una cifra que muestra su implicación en la candidatura.

Entre los invitados más destacados se dejó ver Miguel Torres, exfutbolista del Real Madrid, que compartió varios momentos con miembros del equipo del candidato opositor. Sin embargo, hubo una situación un poco extraña. Llegadas las doce, Riquelme salió a decir que se trasladaba todo hacia la sede. Lo más probable es que el alquiler del local estuviese disponible solamente hasta la medianoche. Curioso, pero lógico porque todo se retrasó.

Anas Laghrari y Juni Calafat recibieron a Florentino

Una vez llegada la medianoche, nos desplazamos a la sede de Florentino Pérez. Toda la prensa esperaba al que iba a ser el presidente reelegido del conjunto blanco en la sala reservada en el Hotel Eurobuilding de Madrid. Rostros de sueño en la sala, horas de espera y cuando las urnas ya habían cerrado y se conoció al ganador, llegó el momento de las celebraciones.

Entre los presentes estuvo Anas Laghrari, financiero, mano derecha de 'Floren' y futuro CEO. Unas poco al costado, alzado de pie, Juni Calafat, Jefe de Captación de nuevas promesas (el que fichó a Vinicius cuando jugaba en Brasil), para aplaudir a Florentino Pérez a su llegada.

El 'afterparty' de la victoria

Para poner el cerrojo a un día largo y de mucha tensión, llegaba el turno de la celebración de Florentino, que esperaba en la planta de arriba del hotel mientras conocía los resultados.

Junto a sus amigos, compañeros de Junta directiva y familiares, Florentino dio el broche final a la noche con un video (en vertical y de tres segundos, super improvisado) de Mourinho, un discurso y posteriormente una fiesta en la azotea del hotel.

Se marchó bajo un baño de masas y se esfumó en el ascensor, rodeado de seis escoltas. Se esfumó entre las luces del ascensor, apagadas. Hasta 2030.