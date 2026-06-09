Mundial femenino
España golea a Islandia y se clasifica para el Mundial de Brasil de 2027
El conjunto dirigido por Sónia Bermúdez logra el objetivo y, con la victoria ante el conjunto islandés, termina primero de grupo y logra el billete directo a la cita mundialista del próximo verano
Para llegar a Brasil, España sale desde Islandia. Lo logró la selección española y, en 2027, estará en el Mundial para revalidar el título. Consguió del billete directo después de derrotar a Islandia con una goleada (1-6) con tónica azulgrana. El doblete de Vicky y los tantos de Edna Imade, Salma Paralluelo, Claudia Pina y Aitana Bonmatí certificaron la clasificación directa para el equipo liderado por Sónia Bérmudez.
Fue coser y cantar. Sin apenas oposición, España salió al campo con la tranquilidad del que se sabe ganador. Era el guion esperado y Vicky López aprovechó la primera que tuvo para encaminar la victoria. La futbolista del Barça se plantó sola ante la portera de Islandia, después de una asistencia perfecta de Alexia Putellas. La benjamina de la selección cruzó el disparo y marcó el tanto que abriría camino para la selección en tierras islandesas.
De nuevo, de las botas de La Reina surgió el siguiente gol del equipo español. Filtró Alexia Putellas desde fuera del área para Ona Batlle, que ya esperaba dentro del rectángulo del área islandesa. La de Vilassar de Mar se hizo un autopase quirúrgico para después habilitar a Edna Imade, completamente sola ante la defensa islandesa. En el abismo del descanso fue Salma Paralluelo quien puso el 0-3 en el marcador rematando una asistencia, de nuevo, de una Ona Batlle que firmó una actuación inconmensurable contra Islandia.
Tras la reanudación, volvió a aparecer Vicky López para poner el cuarto con un potente disparo desde fuera del área. Recortó distancia Islandia a través de las botas de Boama, tras un contragolpe efectivo del equipo local. Pero poco tardó en volver a poner tierra de por medio la campeona del mundo. Esta vez fue Claudia Pina quien, con un disparo potente desde dentro del área, ponía el 1-5 que podría bien haber sido el resultado final. Pero este equipo es ambicioso y, tras formalizar su carta de presentación al Mundial de Brasil 2027, siguió con el pie en el acelerador. Y Aitana Bonmatí puso el broche a una noche especial con su tanto, el primero desde su vuelta después de la lesión.
España se marcha de Islandia con los deberes hechos. Tras formalizar su carta de presentación al Mundial de Brasil 2027, ahora ya puede tomarse con relativa calma la espera hasta la cita mundialista, donde quiere revalidar el título y coser una nueva estrella a su zamarra. Ahora, mientras tanto, toca irse de vacaciones.
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