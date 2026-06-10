Así será la inauguración del Mundial 2026: música, cultura, fútbol y nostalgia en un Estadio Azteca que perdió su nombre

El Estadio Azteca ya no se llama Azteca porque el fútbol hace tiempo que desprecia su historia en favor de los ceros bancarios. Ahora se llama Estadio Banorte, nombre de uno de los bancos más importantes de México, pero como la FIFA no saca tajada de estos patrocinios exige nombres neutros y no comerciales para los estadios durante las competiciones que organiza. Así que durante estas semanas de Mundial se llamará Estadio Ciudad de México, al parecer para no seguir alimentando la costumbre popular de seguir llamando a las cosas por su nombre en lugar de como desean un puñado de ejecutivos reunidos en un lujoso despacho.

El Azteca, llamémoslo así a efectos de simplificación y de honor a un nostálgico pasado que ya no regresará, es mucho más que un gran estadio para el fútbol. Es la indiscutible e incomparable catedral de los Mundiales, escenario ya de 19 encuentros, más que ningún otro recinto en la historia, que serán 24 cuando esta cita termine, único recinto en acoger tres citas diferentes. En sus paredes, el recuerdo de dos finales, las protagonizadas por Pelé en 1970 y por Maradona en 1986, dos de las más icónicas de todos los tiempos, y el bautizado como Partido del Siglo, la emblemática semifinal de 1970 en la que Italia eliminó a Alemania Occidental (4-3) con una prórroga de cinco goles. Ni Maracaná es capaz de mirar a los ojos al legendario coloso mexicano.

Fotografía de ra en la que puede verse en una imagen de archivo del 29 de junio de 1986 al argentino Diego Armando Maradona con el trofeo de la Copa del Mundo que su selección conquistó en México. / EFE

Primer partido del Mundial: México-Sudáfrica

El vigésimo duelo mundialista de la historia del estadio mexicano será la inauguración de esta edición, que enfrentará a México y a Sudáfrica este jueves (21.00 horas). Una concesión al país con más tradición futbolística, de largo, de los tres que organizan este Mundial, que matiza así el agravio de que solo 13 de los 108 partidos se disputen en su suelo, el último de ellos en octavos de final. En un evento a mayor gloria de la interesada alianza entre Donald Trump y Gianni Infantino, México goza de la oportunidad de mostrarse al mundo.

A partir de las 19.30 horas peninsulares españolas (11.30 horas en Ciudad de México), el césped del Azteca se transformará en un gran festival matutino de música y espectáculos. Como de costumbre, la FIFA guarda en secreto una buena parte importante de la escaleta, como hizo hace cuatro años cuando Morgan Freeman se prestó a blanquear el régimen de Qatar a cambio de un generoso ingreso económico en su cuenta bancaria.

Fotografía cedida por la Presidencia de México de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (d), y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino. / Presidencia de México / EFE

Las actuaciones musicales

Se sabe que Alejandro Fernández, uno de los grandes referentes de la música mexicana en las últimas décadas e hijo del legendario Vicente Fernández, será el encargado de interpretar el himno nacional de su país, como enlace entre la ceremonia y el partido. Se estrenará además un nuevo protocolo de himnos, con los 26 jugadores de cada selección presentes alrededor del círculo central tras salir del vestuario a través de un arco, sustituyendo a la clásica fila de titulares de una y otra selección con los árbitros en el centro.

Antes de todo eso, artistas internacionales y locales como Belinda, Danny Ocean, J. Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla participarán en una ceremonia que se anuncia como una de las citas que "reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo".

También en Los Ángeles y Ontario

El plural responde a que, aunque la de Ciudad de México será la gran ceremonia de inauguración, se celebrarán otras dos adicionales en los otros dos países organizadores. Toronto tomará el relevo este viernes, antes del Canadá-Bosnia (21.00 horas) y cuatro horas después lo hará Los Ángeles, como aperitivo del EEUU-Paraguay (3.00 horas del sábado).

En ambos casos, se anuncian como eventos de 90 minutos de duración con abundantes actuaciones musicales: Dan + Shay, Purahei Soul, Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla estarán presentes en California; y Alanis Morissette, Aleksandar Gajic, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince están anunciados para el show de la capital de Ontario.