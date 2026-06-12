Los objetivos de Rafa Jódar hasta final de año

Uno de los grandes nombres de la temporada de tierra batida en el mundo del tenis ha sido sin duda el de Rafa Jódar. El joven madrileño de 19 años fue dejando huella torneo a torneo, llegando hasta los cuartos de final en Roland Garros, todo un éxito que lo ha llevado hasta el actual puesto 23 en el ranking ATP.

Con todo el éxito de la gira ya asumido, Jódar descanso unos días en su casa, donde ya prepara la gira de hierba. Queen's, Eastbourne y Wimbledon es la hoja de ruta que el madrileño se ha marcado en una gira con bagaje desconocido por el momento para él.

Jódar durante el partido con Zverev / EFE

Antes de poner rumbo a Londres, el tenista madrileño ha tenido unos minutos para atender a Movistar + y hacer una valoración de lo conseguido en los últimos meses y también los objetivos que se le presentan a partir de la próxima semana.

"Tengo muchas ganas de jugar mi primer Grand Slam sobre hierba. Lo intentaré llevar de la mejor manera posible y con la misma mentalidad de siempre de dejar todo en la pista. Tengo dos torneos para preparar Wimbledon. Sé que es una superficie diferente pero voy con muchas ganas y confianza" expresó Jódar, que entrena estos días en el Club Tenis Chamartín.

Jódar jugó en Wimbledon cuando era júnior / RFET

"Estoy pasando unos días en Madrid que me está ayudando a desconectar y a estar con la familia y amigos que no puedo ver habitualmente con los viajes y me está ayudando mucho también eso a poder preparar bien la gira de hierba" explicó Rafa, que en las próximas horas pondrá rumbo ya a la capital londinense, donde espera estar hasta mitades de julio.

DOS OBJETIVOS CLAROS

Pero más allá de la gira de hierba, que será la primera toma de contacto profesional para el tenista español, Rafa tiene claro que el objetivo hasta final de año es poder estar y competir bien en los dos Grand Slams que quedan en el calendario, sabiendo que para ello tiene que ser cuidadoso con su físico.

"Quiero intentar hacerlo lo mejor posible, ir torneo a torneo e intentarme cuidar lo mejor porque sé que hay muchos torneos todavía por delante y no quiero lesionarme" expresó.

Competir Wimbledon y el US Open es algo que tiene garantizado, y además como cabeza de seria, al igual que ya le sucedió en Roland Garros. Cerca del Top 20 y con opciones de entrar si consigue algunos buenos resultados en los próximos torneos, a Jódar ya se le mira con posibilidad de acabar entre los diez mejores, algo que él sabe bien que no es tan fácil.

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"Es un objetivo muy complicado, pero si sigo mejorando y trabajando duro es un objetivo que puede llegar algún día" apuntó un Rafa Jódar que ya piensa en verde con la gira de hierba a la vuelta de la esquina para él.