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MUNDIAL 2026

Víctor, Lamine Yamal y Nico Williams vuelven a entrenar con España

De la Fuente tiene a los 26 jugadores a su disposición para el debut frente a Cabo Verde

Nico Williams, Lamine Yamal y Pedri González, poco antes del amistoso entre España e Irak.

Nico Williams, Lamine Yamal y Pedri González, poco antes del amistoso entre España e Irak. / AFP7 vía Europa Press

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Jordi Gil

Jordi Gil

Buenas noticias para Luis de la Fuente a solo tres días del estreno mundialista. Víctor Muñoz se ha reincorporado este viernes a los entrenamientos de la selección española, un día después de que también lo hicieran Lamine Yamal y Nico Williams, de modo que el seleccionador ya dispone de los 26 convocados para preparar el debut ante Cabo Verde. España jugará ese primer partido del Mundial el lunes 15 de junio a las 18 horas en España.

La principal lectura en clave de vestuario es clara: no hay bajas y todos los internacionales trabajan ya con normalidad, por lo que La Roja llega al estreno con toda la plantilla en condiciones de participar. Hasta ahora, Lamine Yamal, Nico y el propio Víctor habían seguido un plan específico de recuperación en Chattanooga y, por ese motivo, no viajaron a Puebla para el amistoso de preparación ante Perú.

El regreso más esperado era el de Lamine Yamal. El extremo blaugrana volvió al grupo este jueves junto a Nico Williams después de varios días de trabajo al margen y de sesiones específicas para acelerar sensaciones. En el caso de Lamine Yamal, España ha ido manejando con prudencia su recuperación desde la lesión sufrida el 22 de abril ante el Celta, mientras que Nico arrastraba una dolencia muscular de mayo. Ambos ya se entrenaron con el grupo en Chattanooga y dieron un paso importante de cara al debut.

Víctor Muñoz, a la llegada de la selección español al aeropuerto de Chattanooga.

Víctor Muñoz, a la llegada de la selección español al aeropuerto de Chattanooga. / CORAL SCOLES-COBURN / Getty Images via AFP

No serán titulares

Eso sí, todo apunta a que ni Lamine ni Nico serán titulares frente a Cabo Verde. La idea de la selección pasa por administrar su regreso con cautela, aunque sí podrían tener minutos si el partido lo permite. En el caso del jugador del Barça, incluso Luis de la Fuente ya había deslizado que podía estar disponible para participar en el estreno, siempre dentro de una reaparición progresiva.

España, instalada en Chattanooga durante la fase de grupos, ha fijado allí su base de operaciones: se aloja en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y se entrena en las instalaciones de Baylor School. Desde ese cuartel general ha ido recuperando efectivos hasta completar por fin la convocatoria al completo.

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A tres días del debut, por tanto, la noticia para De la Fuente es inmejorable: todos disponibles y cero bajas. Ahora ya solo queda decidir cómo reparte esfuerzos y qué papel tendrán de entrada futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams en el primer examen mundialista de España.

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