Todos los detalles del surrealista robo sufrido por Inglaterra en el Mundial: hay dos detenidos

Lo que debía ser un traslado rutinario hacia su campamento base en el Mundial de 2026 se ha transformado en un dolor de cabeza logístico y de seguridad para la delegación de Inglaterra. El conjunto británico ha sido víctima de un importante robo de material deportivo justo antes de instalarse de manera definitiva en el estado de Misuri, sembrando la incertidumbre a pocos días de que comience a rodar el balón en su primer compromiso oficial (ante Croacia).

Marcus Rashford, durante un entrenamiento con Inglaterra / Instagram: Marcus Rashford

Conocemos más detalles de este incidente que se produjo durante el trayecto efectuado por el personal de apoyo de la selección, que transportaba los enseres desde el campamento de preparación en Florida hacia las instalaciones del Swope Soccer Village, en Kansas City. Según reportes oficiales de las fuerzas del orden locales, uno de los vehículos destinados a la logística del plantel sufrió una intrusión forzada en la que los delincuentes lograron sustraer elementos críticos para el desarrollo de los entrenamientos, entre los que destacan los balones oficiales provistos por el torneo y las botas de juego personalizadas de los futbolistas.

Comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, el departamento de policía de Kansas City confirmó la apertura de una investigación formal tras constatar la falta del cargamento deportivo. Asimismo, las autoridades informaron que dos personas sospechosas ya han sido puestas bajo custodia policial para determinar su implicación en los hechos, mientras se intenta recuperar el material antes de que afecte la planificación deportiva del técnico Thomas Tuchel.

Tomas Tuchel, en una imagen de archivo / Dani Barbeito / SPO

Afortunadamente, el plantel de futbolistas viajaba en un traslado independiente y separado, por lo que ningún miembro del equipo estuvo expuesto a una situación de riesgo. La agenda original del combinado de los 'Three Lions' contempla iniciar sus entrenamientos en territorio de Misuri este domingo, con la mirada fija en el trascendental encuentro inaugural frente a Croacia, programada para el próximo miércoles en la sede de Dallas.

La seguridad, en entredicho

Este percance pone el foco sobre los protocolos de seguridad en un área geográfica, la de Kansas City, que concentra una gran actividad en este arranque del campeonato mundial, al albergar simultáneamente los cuarteles generales de otras potencias internacionales como Argentina, Países Bajos y Argelia.

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Anthony Gordon, durante un partido de Inglaterra / EFE

A la espera de resolver este contratiempo en la indumentaria, Inglaterra confía en mantener el buen ritmo mostrado en sus compromisos amistosos previos en Florida, donde se impuso con autoridad a Costa Rica por 3-0 con sus principales figuras sobre el terreno de juego, y cerró sus partidos de preparación con una contundente victoria a puerta cerrada, reafirmando su cartel de candidata a pesar de los imprevistos externos.