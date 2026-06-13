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MUNDIAL 2026

España en el Mundial 2026: calendario, partidos y horarios

Consulta cuándo y a qué hora juega la selección española en la fase de grupos del Mundial 2026 y dónde ver los tres partidos gratis por TV y en directo

España se prepara para salir a escena en el Mundial 2026

España se prepara para salir a escena en el Mundial 2026 / Europa Press

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Alberto Teruel

Barcelona

La selección española se prepara para salir a escena en el Mundial 2026. Con la cita mundialista en marcha desde el pasado 11 de junio, a 'La Roja' le tocará esperar unos días para iniciar su camino hacia la anhelada segunda estrella.

España ha quedado encuadrada en el grupo H, en el que 'a priori' parte como gran favorita para terminar en primera posición. Los de Luis de la Fuente se enfrentarán a Cabo Verde y a Arabia Saudí en suelo estadounidense, mientras que el decisivo partido contra Uruguay tendrá lugar en México.

Si se cumplen los pronósticos y España supera el primer corte, su desempeño en fase de grupos dictará cuál será su camino a seguir en el cuadro final. Si termina en primera posición su primer rival en la fase final sería el segundo del grupo J, con Austria y Argelia como rivales más probables. En caso de terminar segunda, 'La Roja' podría medir sus fuerzas ante la vigente campeona Argentina en el lado contrario del cuadro y, en caso de debacle al quedar tercera, el abanico de combinaciones se abriría considerablemente.

Julián Álvarez, delantero de Argentina

Argentina, el rival a evitar por España en el cuadro final del Mundial 2026 / EFE

El calendario de España en la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y horarios

  • España vs Cabo Verde: lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST)
  • España vs Arabia Saudí: domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CEST)
  • Uruguay vs España: sábado 27 de junio a las 2:00 horas (CEST)

¿Dónde ver los partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, los tres partidos de España en la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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