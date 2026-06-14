Málaga y Almería empatan en el primer partido de la final del ascenso a Primera

El Málaga y el Almería se disputarán el ascenso a LaLiga Ea Sports el próximo sábado en el Almería Stadium, tras el empate a cero goles, con escasas ocasiones y un partido muy táctico, en la ida de la final, y donde al conjunto almeriense le valdría la igualada para regresar a Primera División.

El conjunto almeriense inició el partido muy concentrado, presionando la salida del balón y con un aviso de Adrián Embarba, tras un disparo centrado que atajó el guardameta Alfonso Herrero. Tenía problemas el equipo malagueño para construir, pero poco a poco se fue rehaciendo con la presencia de Carlos Dotor, Rafa Rodríguez y Dani Lorenzo, que tocaban el esférico, buscando al extremo David Larrubia y al delantero Adrián Niño, novedad en el once titular.

El Almería, talento puro, cada vez que merodeaba el área del Málaga creaba peligro con Sergio Arribas, Embarba y Miguel, además de las incursiones por la derecha de Arnau Puigmol, que regresaba al equipo titular. En 12 minutos el único que había disparado a portería era el Almería en dos ocasiones, por ninguna del Málaga, aunque los locales sorteaban los muchos inconvenientes incluidos por los almerienses en su sistema con toque, movimiento entre líneas y juego vertical.

La primera ocasión del Málaga fue del delantero Adrián Niño, que recogió un servicio de Carlos Dotor y su disparo, raso, lo atajó Andrés Fernández. El Almería no se rendía y seguía insistiendo con Arribas como principal ejecutor.

El partido era una montaña rusa, con dominio alterno, con transiciones rápidas de ambos equipos y el malaguista Niño probando al guardameta Andrés Fernández.

David Larrubia, durante el partido en La Rosaleda. / EP

0-0 al descanso y con un cambio en el Málaga para ofrecer algo más de velocidad por la izquierda con la entrada del extremo Joaquín Muñoz por Aaron Ochoa. El Almería con los mismos que empezaron el enfrentamiento.

El encuentro seguía con las mismas características, aunque quizás con algo más presencia en campo contrario del Málaga ante un Almería, tranquilo, que no sufría, y que esperaba su momento, que sabía que iba a llegar en cualquier acción por la calidad de sus jugadores. El tiempo transcurría, en el césped no pasaba nada importante, pero el Málaga, con varios cambios como el delantero Carlos Ruiz Chupete y el centrocampista Izan Merino, le imprimía más dinamismo arriba, aunque el Almería se mostraba muy firme defensivamente.

El marcador inamovible, con escasas ocasiones en la segunda parte por ambos bandos, ya que el Almería, algo mejor en el tramo final, estaba consiguiendo un resultado perfecto que le podría valer dentro de una semana en su estadio, y el Málaga no lograba acertar por el excelente planteamiento del rival.

Al final, 0-0 y el sábado próximo en el Almería Stadium el partido definitivo, donde el conjunto almeriense parte con ventaja, porque le vale el empate para ascender.

Ficha técnica

0 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia (Lobete, m.90), Rafa Rodríguez (Izan Merino, m.63), Dotor, Aaron Ochoa (Joaquín, m.46); Dani Lorenzo (Ramón Enríquez, m.78) y Niño (Chupete, m.63).

0 - Almería: Andrés Fernández; Chirino, Rodrigo Ely, Bonini, Álex Muñoz; Arnau (Nico Melamed, m.56), Lopy, Stefan Dzodic, Embarba; Arribas (Morci, m.83); y Miguel (Baptistao, m.68).

Árbitro: Salvador Lax, (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Rafita (m.12) e Izzan Merino (m.90) (m.72), y a los visitantes Jesé (m.58), Aaron Ochoa (m.55) y Rafita (m.78).

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Incidencias: Partido de ida de la final de la final de ascenso a LaLiga Ea Sports disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.