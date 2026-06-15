España-Cabo Verde, en directo: dominio total de la Roja en los primeros compases, pero sin ocasiones

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Pedri, en un partido reciente.

Pedri, en un partido reciente. / EFE

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Olaya González

Madrid

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

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