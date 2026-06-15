España-Cabo Verde, en directo: dominio total de la Roja en los primeros compases, pero sin ocasiones

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Córner para España, el primero del partido. Lo ha luchado Marcos Llorente.

Lamine Yamal está viendo los primeros minutos de su equipo en la parte exterior del banquillo, sentado en unas neveras en las que el cuerpo técnico de la selección guarda botellas de agua.

El dominio de España en estos primeros compases es total, aunque el combinado nacional aún no ha tenido ocasiones claras.

Pedri ha tratado de centrar desde la banda derecha, pero el balón ha ido directamente a las manos del portero caboverdiano, el veterano Vozinha.

España tendrá que tener paciencia. La diferencia de calidad es incuestionable, pero Cabo Verde quiere hacerse fuerte en su defensa.

Historia para Cabo Verde Para Cabo Verde es un partido histórico: es su debut en un mundial. De hecho, es el tercer país más pequeño que participa en esta cita de 2026.

Marc Cucurella, en el once titular, es uno de los nombres propios del día ya que esta misma mañana se ha confirmado su fichaje por el Real Madrid.

España ha tenido ya la primera posesión larga. Se espera un partido de mucho balón para los hombres de Luis de la Fuente.

Comienza el partido. Cabo Verde tiene la primera posesión.