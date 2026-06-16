Investigación
La Fiscalía retirará la acusación a Raúl Asencio si pide perdón a las víctimas en el juicio
El jugador del Real Madrid no se enfrentaría a ninguna pena de prisión en caso de ratificar sus disculpas, pero deberá sentarse en el banquillo de los acusados
Benyara Machinea
La Fiscalía ha aceptado retirar la acusación cuando se celebre el juicio contra el jugador del Real Madrid Raúl Asencio por la presunta difusión de un vídeo sexual de una menor de edad y una adulta, con la condición de que pida perdón a las víctimas. Esta decisión implica que el futbolista tendrá que sentarse en el banquillo, pero le exime de una posible pena de prisión, que el Ministerio Público fijaba en dos años y medio de cárcel.
El acuerdo, alcanzado en una vista preliminar, llega ocho meses después de que las acusaciones particulares ejercidas por las denunciantes se retractasen en sus escritos contra Asencio, al que imputaban presuntos delitos de pornografía infantil y revelación de secretos. Las afectadas subrayaron que el comportamiento del jugador había sido distinto al resto de imputados, que sí participaron en el encuentro ocurrido en un club de la playa de Amadores, en el sur de Gran Canaria, el 15 de junio de 2023.
La vista seguirá adelante contra los otros tres investigados, los exjugadores de la cantera del Real Madrid Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, con edades de entre 20 y 21 años. Todos ellos entraron a una cabaña privada con la menor y una joven de 18 años, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, Asencio permaneció con otra chica en la piscina de las instalaciones.
Las víctimas ya retiraron la acusación contra el futbolista tras el pago de una indemnización
Uno de los futbolistas, presuntamente Ruiz, decidió grabar la escena sin el consentimiento de las jóvenes, que no eran conscientes de que estaban siendo enfocadas. Después, según el escrito de la fiscal, el investigado pasó el móvil a Rodríguez para continuar con la grabación, momento en el que las perjudicadas se dieron cuenta de lo que ocurría.
Las jóvenes relataron que habían borrado los vídeos delante de ellas, pero las imágenes fueron compartidas por mensajería instantánea y en grupos de difusión colectivos.
Pagó una indemnización
Las familias decidieron retirar la acusación únicamente contra Asencio tras el pago de una indemnización económica, de la que se desconoce la cuantía al tratarse de un acuerdo confidencial entre las partes. En el escrito, sin embargo, la responsabilidad civil solicitada ascendía hasta los 58.000 euros por las lesiones temporales, las secuelas y el daño moral ocasionado.
El jugador se disculpó con ellas en una carta remitida al juzgado y se comprometió a reparar el daño ocasionado. Reconocía así que había cometido "un error" y se disculpaba de forma "expresa y condicional" con las víctimas.
El Ministerio Público pedía hasta ahora condenar a Asencio por dos delitos contra la intimidad. A pesar de que no participó ni se encontraba en la cabaña donde ocurrieron los hechos, consideró en su escrito previo que sus acciones de pedir las imágenes para enseñárselas a otra persona deben conllevar una responsabilidad penal, con independencia de que después borrase el vídeo.
Imputación en la causa
Tras darse a conocer su imputación en esta causa, el futbolista emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguraba su "ajenidad a cualquier conducta delictiva". "Quiero reiterar mi absoluto respeto por los derechos a la libertad sexual y a la intimidad de todas las mujeres", expresó.
La menor, a raíz de estos hechos, fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático asociado a una sintomatología ansioso-depresiva, que disminuye su "capacidad funcional personal, social y académica". La otra joven también presenta un cuadro de estrés postraumático y estado ansioso-depresivo.
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