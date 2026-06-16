Tenis
Serena y Venus Williams volverán a jugar juntas en Wimbledon
Las hermanas, que no forman pareja en dobles desde 2022, han recibido una invitación del Grand Slam británico.
Serena cayó este martes junto a Muchova en la primera ronda de Berlín.
Redacción
La estadounidense Serena Williams, de 44 años, perdió este martes en su regreso al torneo de Berlín, donde disputaba el torneo de dobles junto a la checa Karolina Muchova, superadas por el dúo formado por la mexicana Giuliana Olmos y la australiana Erin Routliffe por un doble 6-4, en una hora y media.
Serena saltó a la cancha del torneo germano con la invitación para Wimbledon, otorgada oficialmente este martes, bajo el brazo. La estadounidense de 44 años, ganadora de 23 títulos del Grand Slam individuales, jugará en el All England Club junto a su hermana Venus por primera vez desde el US Open de 2022.
El último baile
La idea de Serena es rodarse cara a Wimbledon, donde le espera su hermana Venus, de 46 años. Ambas suman 14 títulos de Grand Slam como pareja, seis de ellos en Londres. También cuentan con tres oros olímpicos. El último baile podría darse en la cita que se celebra del 29 de junio al 12 de julio.
La menor de las Williams anunció días atrás que volvía a la competición tras cuatro años retirada. Y así hizo en el torneo de Queen's, también en dobles, junto a la canadiense Victoria Mboko. Ganaron un partido pero tuvieron que dejar el evento a causa de una lesión en la rodilla derecha de su compañera.
Mientras, Olmos y Routliffe se enfrentarán en segunda ronda de Berlín al dueto formado por la italiana Sara Errani y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez que ganaron a las chinas Xinyu Jiang y Yi Fan Xu por 6-2 y 7-5.
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