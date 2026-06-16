Vandalismo en el campo Rafa Mir de Murcia por la condena al futbolista

En 2021, cuando Rafa Mir se proclamó subcampeón olímpico con la selección española de fútbol, el ayuntamiento de Murcia, a petición de la Junta Vecinal, decidió dar el nombre del jugador al campo municipal, donde todos los veranos se celebraba también un campus que él mismo apadrinaba. Este martes, un día después ser condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual, una sentencia que el delantero que ha militado esta campaña en el Elche cedido por el Sevilla ha anunciado que va a recurrir, el cartel con su nombre y su imagen ha aparecido vandalizado, aunque según fuentes del club Escuela de Fútbol Javalí Nuevo, llevaba ya unos días así, cuando se empezó a especular con la sentencia. En uno de ellos han dibujado rejas, mientras que el otro ha sido borrado casi por completo.

Rafa Mir sigue en sus trece: "Todo fue consentido" / INFORMACIÓN

El periodista murciano Pablo Muñiz, para el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, ha hablado con Sebastián, primo del jugador, quien ha defendido su inocencia. “Nadie se esperaba esto porque saben la historia, saben que una noche de fiesta, pues te puedes…. Se sabe a nivel interno lo que estas chicas quieren. Se intentó llegar a un acuerdo económico por parte de ellas, previo a juicio, y no se aceptó porque tenía que reconocer los hechos y en ningún momento Rafa ha querido reconocer los hechos porque no son verdad. Entonces esto la verdad que ha sido un golpe muy duro. Nadie se esperaba una sentencia así, sinceramente”, ha declarado, para añadir que “han truncado la carrera profesional de un chico que lo único que quería era triunfar jugando al fútbol”.

Asimismo, los padres del jugador, el exfutbolista Magín Mir, que militó en el Cartagena FC y el Real Murcia, entre otros equipos, y Cristina Vicente, que es natural de Javalí Nuevo, están recluidos en su casa de Mallorca y aún en estado de shock por la sentencia.

Rafa Mir y Pablo Jara, en el banquillo de los acusados / Miguel Ángel Montesinos

A su vez, Sebastián también ha afirmado que “la sentencia a los dos policías locales a los que se les imputa una falsedad en el testimonio, eso clama al cielo. ¿Qué policía se la va a jugar en falsear un atestado? Eso no cabe en ninguna cabeza. Cualquier jurista que le digas que acaban de imputar a dos policías locales por falso testimonio, ya me dirás tú a mí. Eso es un detalle que fuera de, siendo neutral e imparcial, a cualquier persona le sorprende. Yo no sé lo que pasó esa noche, no sé lo que pasó en el chalet, pero que un atestado de ciertos policías locales manifiesten una cosa o escriban una cosa en un atestado, que vienen a recoger la Policía Local, como la Guardia Civil, como la Policía Nacional… No se inventan nada, al revés, fueron súper neutrales y asépticos”, añadió.

Además, según la información del programa de Antena 3, el ayuntamiento de Murcia no se plantea quitarle el nombre de Rafa Mir al campo de fútbol hasta que no haya sentencia firme.

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En el mismo programa, Miguel Ángel Sampedro, abogado de una de las dos denunciantes, ha dicho que las jóvenes están "satisfechas" con la sentencia -ocho años y medio de cárcel y una indemnización de 64.000 euros-.