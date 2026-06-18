FINAL LIGA ENDESA
El Barça tumba al Valencia en la prórroga y se lleva el factor pista de la final
Nico Laprovittola retomó el mando del encuentro en la prórroga para guiar al Barça a la victoria en el primer partido de la final de la Liga Endesa
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EFE
Valencia
El Barça se ha impuesto este jueves en la prórroga en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa (112-113) y ha arrebatado el 'factor pista' a un Valencia Basket que parecía tener ganado el choque pero que vio cómo Will Clyburn forzaba un tiempo extra en el que Nico Laprovittola retomó el mando del encuentro para guiar a su equipo a la victoria.
Este sábado el Roig Arena acogerá de nuevo el segundo encuentro de esta eliminatoria por el titulo de la Liga ACB, que viajará después a Barcelona para disputar el lunes 22 el tercer partido de la serie y, si hace falta, el cuarto el miércoles 24. Si hubiera un quinto choque sería de nuevo en Valencia el sábado 27.
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