Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Ciclismo

Roban la bici de Paula Blasi durante la Volta a Cataluña

El conjunto UAE ha denunciado este viernes por la noche la desaparición de la bicicleta de la corredora catalana, ganadora de la Vuelta a España de este año

Paula Blasi.

Paula Blasi. / DAVID APARICIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Santa Susanna

El equipo UAE-ADQ ha denunciado este viernes el robo de la bicicleta de Paula Blasi en la localidad barcelonesa de Santa Susanna, donde se hospedan todos los conjuntos que participan en la Volta a Cataluña.

La escuadra ciclista ha solicitado en las redes sociales colaboración para encontrarla.

Se trata de una bici de la marca Colnago, la misma que utiliza el conjunto masculino del UAE y con la que Tadej Pogacar ha conseguido la totalidad de los éxitos deportivos. Es la bici con la que la corredora catalana ha ganado la Amstel Gold Race, la Vuelta a España y el resto de las carreras que ha disputado en esta primavera mágica para ella. Está personalizada y el precio estaría oscilando los 16.000 euros, al margen de la cuestión sentimental.

Los mecánicos del conjunto se han percatado del robo en la habitual ronda que realizan después de cenar. Curiosamente sólo se han llevado la suya por lo que podría entenderse que sabían lo que hacían y a lo que iban. Las bicis de todas las corredoras se encontraban en los camiones de cada escuadra en un aparcamiento habilitado frente a los diversos hoteles que ocupan los equipos participantes en Santa Susanna, que vive en estos momentos una gran afluencia de turistas.

Paula Blasi posa para EL PERIÓDICO con su bici, el jueves en Santa Susanna.

Paula Blasi posa para EL PERIÓDICO con su bici, el jueves en Santa Susanna. / DAVID APARICIO

La bici cuenta con los colores oficiales del equipo y el nombre de la corredora. Se trata, concretamente, de un modelo denominado Colnago Y1Rs, una de las más aerodinámicas de la marca italiana.

Noticias relacionadas

Evidentemente el hurto no pone en riesgo la participación de Blasi en la etapa reina de este sábado, que concluirá en La Molina, ya que el UAE cuenta con bicicletas de repuesto, pero sí un contratiempo importante para la ciclista catalana por la cuestión de no poder competir con su bicicleta personal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  6. Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de manera fulminante: 'Fue un palo durísimo
  7. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Gijón vibra al ritmo de Lola Índigo con un repaso de sus grandes éxitos: "Sois mi familia"

Gijón vibra al ritmo de Lola Índigo con un repaso de sus grandes éxitos: "Sois mi familia"

Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha

Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha

Veinte años de secano

Antón Costas, economista y presidente del Consejo Económico y Social: "Asturias tiene una oportunidad industrial histórica y necesitará más población inmigrante"

Antón Costas, economista y presidente del Consejo Económico y Social: "Asturias tiene una oportunidad industrial histórica y necesitará más población inmigrante"

La aventura del primer coche sin caballos que llegó a La Felguera

El concierto de Lola Índigo en Gijón, en imágenes

El concierto de Lola Índigo en Gijón, en imágenes

EN IMÁGENES: Entrega del premio "Álvarez Margaride" a Pepín Corripio en el Club de Regatas de Gijón

EN IMÁGENES: Entrega del premio "Álvarez Margaride" a Pepín Corripio en el Club de Regatas de Gijón

EN IMÁGENES: Avilés se engalana para las fiestas de San Juan

EN IMÁGENES: Avilés se engalana para las fiestas de San Juan
Tracking Pixel Contents