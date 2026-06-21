Victoria agónica de una Alemania que confirma todas las sospechas

Alemania se enfrentaba a uno de esos rivales considerados peligrosos, Costa de Marfil, con jugadores sobradamente reconocidos en las grandes ligas europeas. Un adversario que desde el primer momento demostró tener personalidad y propuso juego con el balón llegando al área de Neuer. Pese a ello la primera ocasión clara fue alemana, con un remate de cabeza de Havertz que Fofana sacó con una notable intervención. A los 21 minutos otro centro, este en un saque de córner, terminó con el balón en la red tras un duelo en el aire entre Pavlovic y el portero costamarfileño en el que el alemán desequilibró al meta irregularmente.

Los africanos volcaban su ataque por la izquierda, donde el ex del Leganés Diomande se convirtió en un dolor de cabeza para Kimmich. Hasta el punto que en el minuto 29 un centro suyo era rematado por Kessie para adelantar a los elefantes. El gol dejó tocada a Alemania, que no conectaba en ataque pese a tener a Musiala, Wirtz o Sané porque con Kimmich en el lateral no fluye el fútbol como se le presupone. En el 38 Havertz marcaba otro tanto que se anulaba por una grosera falta previa de Musiala. Los teutones se iban frustrando con el paso de los minutos y llegaba al descanso en el marcador.

Musiala y Sané, al banquillo

La segunda parte arrancó con Costa de Marfil crecida. Inao Oulai pudo marcar coronando un contragolpe de libro que se marchó alto por poco y, con Alemania obligada por la urgencia del marcador, los africanos destilaban peligro en cada despliegue. Los de Nagelsmann estaban sonados el técnico retiró a Pavlovic, Musiala y Sané para colocar a Amiri, Lewling y Undav. Los cambios dieron más ímpetu a los europeos mientras los costamarfileños buscaban sentenciar el marcador.

Costa de Marfil bailaba al son de Inao Oulai y los alemanes empujaban a los africanos a su área. Sin fútbol por dentro y especialmente plomizos en el tramo final de ataque, los teutones acabaron encontrando el gol con un fútbol más directo en el minuto 69 gracias a un centro de Amiri que cabeceó Undav a la red. Pudieron los africanos sentenciar el partido a su favor, pero perdonaron y en el fútbol eso suele traer malas consecuencias. En el descuento de nuevo Undav anotaba el segundo gol para la 'Mannschaft', que se llevaba el triunfo, pero dejaba muy malas sensaciones. Una selección que no tiene argumentos solventes para ser considerada una candidata real al título.