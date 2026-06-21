Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

En Directo

Mundial 2026

España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España

Lamine Yamal sale como titular en un once en el que Pedro Porro ocupa el lugar de Marcos Llorente; Dani Olmo entra por Fabian Ruiz y Álex Baena en lugar de Gavi

Luis de la Fuente charla con Lamine Yamal.

Luis de la Fuente charla con Lamine Yamal. / Lavandeira jr / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Constantino

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
  6. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  7. Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
  8. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño

España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España

España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos maletas trolley de cabina y bodega más baratas del mercado: con cuatro ruedas y muy ligeras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos maletas trolley de cabina y bodega más baratas del mercado: con cuatro ruedas y muy ligeras

El verano irrumpe sin piedad en Asturias: a 36 grados... y subiendo

Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas

Actuación policial en la playa de San Lorenzo por el conflicto con un skysurfista que se puso violento con los socorristas

Multa que llega de 600 euros tras la norma de Tráfico de reducir la velocidad en la autovía con peaje a 80 kilómetros: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multa que llega de 600 euros tras la norma de Tráfico de reducir la velocidad en la autovía con peaje a 80 kilómetros: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El "extraño" fenómeno que se dibujó en el cielo de Turón (y no, no es un ovni): "Tuvimos que parar el coche para hacerle fotos"

El "extraño" fenómeno que se dibujó en el cielo de Turón (y no, no es un ovni): "Tuvimos que parar el coche para hacerle fotos"

El PSOE propone adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de Oviedo al cambio climático

El PSOE propone adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de Oviedo al cambio climático
Tracking Pixel Contents