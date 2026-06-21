Finlandia rompe la racha de la España de María Schlegel

Tras cuatro triunfos en sus primeros cuatro partidos de la Liga Europea, la selección española femenina de voleibol sufrió su primera derrota a manos de la potente Finlandia (0-3, con parciales de 21-25, 19-25 y 15-25. Con España jugó la gijonesa María Schlegel. Las españolas no tuvieron opción de llevarse ninguno de los tres parciales, dominados por el conjunto nórdico. Con anterioridad, el equipo español había vencido a Bosnia (3-0), Kosovo (1-3), Macedona del Norte (0-3) y Azerbaiyán (3-1).