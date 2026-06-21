Jairo Pesquera sorprende a García Hevia en la manga oficial
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Jairo Pesquera ganó la manga oficial de la 41ª edición de la Subida a Santo Emiliano, organizada por Langreo Motor Club. Pesquera paró el crono en 2 minutos, 19 segundos y 779 milésimas y sorprendió a Albino García Hevia, que había dominado los entrenamientos libres y oficiales con su barqueta Norma FC20 parando el crono en 2,24 y 2,22 respectivamente. Detrás se situó siempre Jairo Pesquera con la Nova NP01. En vehículos carrozados el primero fue Hugo Martínez con el Hyundai i30N TCR y segundo AlbertoOrdóñez con el C3 Rally2.
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