La satisfacción del creciente Fodeba

El Fodeba MG Cyasa está a punto de terminar la temporada 25-26 y lo hará con el optimismo disparado. Asentado como el club asturiano con mayor número de equipos femeninos, la entidad gijonesa exhibe un crecimiento sostenido apuntalado por su inmersión en las categorías masculinas y el nivel cada vez más alto del conjunto senior femenino, al que espera situar en poco tiempo en Liga Femenina 2. "Ha sido la mejor temporada desde que llevo aquí", asegura Pedro López Ferrer, presidente desde 2014 del Fodeba, que ya cumplió 29 primaveras.

entrenadores de éxito en el codema. Moncho Fernández, entrenador del Girona de ACB, a la izquierda, y Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo de Primera FEB, coincidieron ayer en una charla con motivo del 75.º aniversario del baloncesto en el Codema.

La actualidad inmediata del club está en Málaga, donde el alevín A participa en el Campeonato de España, pero la campaña ha estado jalonada de buenas noticias. Otro equipo, el infantil, también logró plaza en la fase final del Nacional y prácticamente todos los conjuntos de la estructura han disputado la Final a 4 autonómica de su categoría o han alcanzado puestos destacados, en aquellas competiciones en las que no había fase final. Como colofón, el Fodeba de Nacional disfrutó de su primera participación en la fase de ascenso, quedándose en el camino en la liguilla celebrada en Vigo. Una fuerte derrota en el primer partido ante las locales del Seis do Nadal (75-36) parecía enterrar las opciones gijonesas, pero el equipo que dirige Dani Torre supo reponerse y disputar hasta el final los dos siguientes compromisos, ante Cañadío Santander (78-76 en la prórroga) y Eloy Villanueva (82-86). Las anfitrionas partían como favoritas, pero finalmente pasaron el corte las que sufrieron hasta el tiempo suplementario contra el Fodeba.

"Llegamos un poco despistadas al primer partido, pero luego compitieron muy bien. Un descalabro mayúsculo como el del estreno te puede llevar a entrar en bucle y no levantar cabeza, pero no fue el caso. No llegamos con el equipo al cien por cien; faltaba Iris, que es muy importante, y alguna más. Así y todo competimos, quedamos satisfechos. El objetivo es subir a Liga Femenina 2 y esperemos hacerlo el año que viene. Es más difícil subir en la cancha que en los despachos, pero no haremos esto último, sería engañarnos. Los pilares, cuanto más sólidos, mejor", explica Ferrer. De cara a la próxima campaña, "se mantiene el núcleo duro y estamos viendo la posibilidad de reforzar con perfiles variopintos".

El Fodeba se encuentra en un momento dulce, y buena parte de culpa de ello la tiene la creciente profesionalización del club. La entidad gijonesa pivota, fundamentalmente, sobre tres pilares: Miguel Castro, gerente; Charly Díaz, director técnico, y Juanfran Arias, responsable de mini basket. La estructura básica se competa con Dani Torre, entrenador del equipo de nacional, y con David Rubio, que será el encargado de la coordinación de las escuelas deportivas. Ellos, con el apoyo de cerca de una treintena de entrenadores, manejan 41 equipos, 420 jugadores, con un peso cada vez mayor de los conjuntos masculinos. "El año pasado empezamos con benjamín, alevín e infantil, y la temporada que viene ya tendremos cadete. Lo que no quiero hacer son equipos aislados, islas, pretendo que tengan una continuidad. Si este año me ofrecieran un junior, al haber ya cadete igual damos el paso".

Estructura creciente

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También crece, y seguirá haciéndolo, la estructura femenina, santo y seña de Fodeba. "Llevamos tiempo funcionando bien y la gente, cuando ve eso, quiere venir", confirma el dirigente gijonés, contento de los logros deportivos conseguidos y de la filosofía empleada: "Damos tanta importancia al equipo A como al D. Eso es lo que te da solidez, donde creas espíritu de club. Las pequeñas van a ver a las grandes, las grandes van a ver a las pequeñas… se crean sinergias y la gente empieza a estar orgullosa del club".