El Sporting, 21 contratos y al menos seis fichajes por hacer

Si el Sporting cerrara hoy mismo su plantilla para la temporada 2026/27 contaría con 21 fichas y varios deberes para pelear por el ascenso a Primera División. De los alrededor de 10 fichajes calculados por José Riestra para apuntalar al equipo, se han cerrado tres: Arana, Jorge Sánez y Gularte (pendiente de oficializar). Por el camino, un vistazo por posiciones en base al esquema de Larcamón, invita a pensar que al menos seis caras nuevas son imprescindibles: dos carrileros, un central zurdo, un mediocentro, un extremo, y un delantero. Todo, condicionado a las seis salidas bajo las que se planifica: Pablo García, Queipo, Perrin, Kembo, Bernal y Amadou.

Las últimas semanas han servido para definir el esqueleto de la plantilla y también para señalar las posiciones que requieren una intervención urgente en el mercado. El comunicado emitido por la entidad tras finalizar la pasada campaña dejó entrever la hoja de ruta que sigue la dirección deportiva. Hay futbolistas considerados pilares del nuevo proyecto y otros cuya continuidad está en entredicho, bien porque el club contempla una posible venta o porque ambas partes consideran oportuno explorar alternativas.

La portería es, probablemente, la línea que menos preocupaciones genera. Rubén Yáñez seguirá siendo una de las referencias del equipo después de ampliar su vinculación hasta 2028. El portero se ha consolidado como uno de los metas más fiables de la categoría, capaz de sostener al equipo en momentos de dificultad y de transmitir una seguridad imprescindible para cualquier aspirante al ascenso. Junto a él estará Egoitz Arana, incorporado este verano y también vinculado al club hasta 2028. Sobre el papel, el Sporting tiene perfectamente cubierta una demarcación fundamental en cualquier proyecto ambicioso.

En defensa, el panorama empieza a definirse. Diego Sánchez representa la apuesta de futuro de Mareo. Formado en la cantera rojiblanca desde los ocho años, renovó hasta 2029 y está llamado a convertirse en uno de los líderes de la nueva generación sportinguista. A su lado continuará Pablo Vázquez, que mantiene contrato hasta el año que viene.

La incorporación de Jorge Sáenz supone un salto importante para el eje. El central, firmado hasta 2028, llega con la misión de aportar jerarquía a una línea defensiva que necesitaba reforzarse. Además, el Sporting está pendiente de oficializar la llegada de Gularte, una operación que reforzaría aún más la posición. El uruguayo firmaría inicialmente por una temporada, aunque el acuerdo contempla tres años adicionales en caso de ascenso a Primera División.

Sin embargo, la defensa todavía presenta necesidades evidentes. El club necesita incorporar un central zurdo que aporte equilibrio a la plantilla y amplíe las opciones del nuevo entrenador. Pero donde realmente aparece la urgencia es en los carriles.

A día de hoy, el Sporting únicamente cuenta con Guille Rosas como lateral cuya continuidad está completamente garantizada. El canterano, renovado hasta 2028, sigue siendo uno de los activos más valiosos de la plantilla por su capacidad para recorrer toda la banda y generar peligro en campo rival. La situación de Pablo García es diferente. El propio club reconoció al término de la temporada que se estudiarán distintas posibilidades respecto a su futuro, por lo que su continuidad no está asegurada. Esta circunstancia obliga a la dirección deportiva a acudir al mercado con decisión. No parece exagerado afirmar que el equipo de Larcamón necesita incorporar al menos dos carrileros si quiere afrontar la temporada con garantías.

En el centro del campo existe una base interesante, aunque todavía incompleta. Álex Corredera, con contrato hasta 2028, seguirá siendo una de las piezas fundamentales para organizar el juego. Junto a él aparecen Manu Rodríguez, renovado hasta 2030 y considerado una de las grandes apuestas de futuro del club; Mamadou Loum, vinculado hasta 2027; y Nacho Martín, otro producto de Mareo que prolongó recientemente su contrato hasta 2029. El problema vuelve a surgir con las situaciones abiertas. Jesús Bernal figura entre los jugadores en busca de equipo. Su marcha necesita recambio.

La delantera es, posiblemente, la línea con mayor capacidad para generar ilusión. Jonathan Dubasin seguirá siendo una de las grandes referencias ofensivas del equipo después de asegurar su continuidad hasta 2028. El hispano-belga ha demostrado capacidad para desequilibrar partidos y convertirse en un futbolista diferencial. A su lado estará César Gelabert, también con contrato hasta 2028.

Gaspar Campos continúa siendo otro de los nombres importantes de la plantilla.

No ocurre lo mismo con Dani Queipo, cuya situación permanece abierta. Algo parecido sucede con Amadou, cuya salida parece una posibilidad real dentro de la planificación deportiva diseñada por la entidad.

En cuanto a la referencia ofensiva, Juan Otero seguirá siendo una de las grandes bazas del equipo. El colombiano, con contrato hasta 2027, ampliable a un año más, aporta velocidad, agresividad y capacidad para atacar espacios. Sin embargo, parece evidente que el Sporting necesita incorporar otro delantero centro.

Por todo ello, la plantilla presenta todavía varias tareas pendientes. La portería está cerrada. La defensa cuenta con una base sólida. El centro del campo dispone de futbolistas de nivel y el ataque conserva nombres capaces de marcar diferencias. Sin embargo, la construcción del equipo está lejos de completarse.

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Si el mercado terminara hoy, el Sporting seguiría necesitando al menos dos carrileros, un central zurdo, un mediocentro, un extremo y un delantero centro. Seis incorporaciones destinadas no solo a completar la plantilla, sino a convertir un grupo competitivo en un auténtico candidato al ascenso. Ahora falta terminar una obra que debe conducir al Sporting de nuevo hacia el lugar que su historia y su afición consideran natural: la Primera División n