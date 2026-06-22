Liga Endesa
El Valencia asalta el Palau con un Montero descomunal y deja al Barça contra las cuerdas
El equipo de Pedro Martínez, liderado por el astro dominicano, se sitúa 2-1 en la final y será campeón este miércoles si repite triunfo en la cancha azulgrana
Raúl Paniagua
No pudo el Barça aprovechar el factor pista para tomar ventaja de nuevo en la final y cayó ante el Valencia Basket, que asaltó el Palau sin contemplaciones (80-88). El equipo de Pedro Martínez, un técnico fantástico que acumula 1.102 partidos en la ACB y apunta al récord histórico de 1.111 de Aíto García Reneses, logró el segundo triunfo en la serie y será campeón este miércoles si repite éxito en la cancha azulgrana. Si vence el Barça todo se decidiría el sábado en el quinto y definitivo duelo en el Roig Arena.
El Valencia, que se paseó en el Palau el 31 de mayo en el último partido de la fase regular, selló el vuelco en la final tras perder el primer choque en su casa (112-113). Lejos de venirse abajo, reaccionó en el segundo con una paliza (102-75) y este lunes volvió a exhibir su talento con un Jean Montero descomunal: 39 puntos y 36 valoración. Toko Shengelia, siempre combativo y admirable, fue el mejor azulgrana (25 y 30). Punter y Clyburn volvieron a defraudar y acabaron con 1 y 0 de valoración, respectivamente.
El alma de Shengelia
Contuvo bien el Barça al dominicano en el primer parcial, en el que dejó al Valencia con 15 puntos (17-15), casi una proeza tratándose de un rival con un enorme potencial ofensivo. El vendaval se desató en el inicio del segundo cuarto con un parcial de 0-9 con las primeras maravillas de Montero, que causó el tiempo muerto de Xavi Pascual (17-24, m. 13). Siguió la sangría con un triple de De Larrea, pero Laprovittola respondió desde la esquina y el Barça tomó aire.
El alma de Shengelia y algún destello de los americanos mantuvo a flote a los azulgranas, que se situaron a un punto (33-34, m. 17). No supo culminar la reacción el Barça y el bloque valenciano se marchó al descanso por delante (36-40) tras un triple fallado por Juan Núñez justo antes de la bocina.
Reacción incompleta
El atasco local se agravó el tercer acto y Valencia se exhibió antes de que Pascual detuviera de nuevo el crono (48-62, m. 26). Un parcial de 11-0 cortó el show de Montero y devolvió al Barça al partido en un último cuarto maravilloso.
El Palau se vino arriba con 7.200 garagantas empujando, Brizuela encendió el ‘modo apisonadora’ y Shengelia puso las tablas (73-73, m. 34) después de enjugar una diferencia de 18 puntos. De nada sirvió. Tres puntos de Badio y otros tres del imparable Montero volvieron a impulsar a un Valencia letal.
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