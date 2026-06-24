Mundial 2026
Suiza y Canadá certifican su clasificación para las eliminatorias, Bosnia queda a la espera y Qatar se vuelve a casa
Los suizos, que acaban primeros, se agarran a un nuevo fenómeno, el mediapunta Johan Manzambi, de solo 20 años, revalorizado en este Mundial
El grupo B del Mundial ya está resuelto. El primero en hacerlo. Es posiblemente uno de los menos excitantes de esta primera fase, tan poblada de partidos, tan inflada de intrascendencia. Así que conviene celebrar que se vaya finiquitando y empiecen pronto las eliminatorias. Suiza y Canadá, por este orden, cruzan la pasarela. En los próximos días se dilucidará a quienes se enfrentan en dieciseisavos. Queda apeada la Qatar de Julen Lopetegui. Bosnia-Herzegovina, con cuatro puntos, tiene pinta de que va a ser uno de los ocho terceros en seguir adelante.
Suiza necesitaba ganar a Canadá en Vancouver para clasificarse en primera posición y no falló pese a jugar con el ambiente en contra (1-2). Bosnia y Qatar también debían renunciar al empate y buscar el triunfo para optar a una sólida tercera plaza, algo que consiguieron los europeos, superiores a la floja selección de Lopetegui (3-1).
Rubén Vargas, delantero del Sevilla, encarriló la victoria suiza a pase de Johan Manzambi. Este chico de 20 años, del Freiburgo, convirtió el segundo, el tercero de su cuenta personal en este Mundial. Manzambi es un mediapunta dinámico y explosivo que entra por los ojos. En Transfermarkt le ponían a finales de mayo un precio de mercado de 50 millones. Sin duda se ha revalorizado estos días.
Hito para suizos y canadienses
La anfitriona, que se sentía fuerte después de clavarle media docena de goles a Qatar, recibió un baño de realidad. No obstante, precisamente por ese diferencial de goles, puede incorporarse a las eliminatorias como segunda de grupo. Peleó el empate hasta el final. Le habría otorgado el primer puesto, pero al gol de Promise David no le siguió otro. No fue por no intentarlo.
La retaguardia suiza, liderada por Manuel Akanji, el exjugador del Manchester City, debió emplearse a fondo. El portero del Dortmund Gregor Kobel, también. A la postre, Canadá logró el hito de pasar la primera ronda por primera vez en su historia después de tres participaciones. Suiza, por su parte, volvió a superar una fase de grupos, algo que no hacía desde Alemania 2006.
Bosnia, por su parte, cumplió con lo esperado y superó a Qatar con las dificultades justas en Seattle. Casi marca uno de los goles Edin Dzeko, el más conocido de los futbolistas bosnios, que aún compite con 40 años y se marchó enojado cuando fue sustiuido. Ahora queda a la espera de lo que ocurre en los otros grupos. Lopetegui, en su estreno en un Mundial, abandona Norteamérica con un punto. Algo es algo.
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