Daniel Muñoz derribó el muro congoleño para dar la victoria a Colombia

Poco se podía imaginar la selección de Colombia que su segundo triunfo en el Mundial le iba a costar sangre, sudor y lágrimas. Los cafeteros se toparon ante una RD Congo rocosa y con un Lionel Mpasi bajo palos que a punto estuvo de convertirse en héroe nacional. Pero la mayor calidad del combinado sudamericano se acabó imponiendo con un gol de Daniel Muñoz que valió oro, como el que se extrae en su localidad natal de Amalfi, y el liderato del Grupo K. Le valdrá un empate ante Portugal la madrugada del sábado al domingo para lograr el objetivo.

Mientras el imitador de Patrice Lumumba conseguía no moverse ni un milímetro, brazo en alto, sobre el césped no pararon de pasar cosas, eso sí, casi todas favorables a Colombia y no a la RD Congo del homenajeado líder de la independencia. Los de Néstor Lorenzo salieron en tromba y los leopardos se las veían y deseaban para contenerlos. Una tras otra fueron cayendo las ocasiones para los cafeteros, pero Mpasi, el meta de los congoleños fue un muro. Y la que no paró, la de Daniel Muñoz a los 6 minutos, se anuló por fuera de juego del futbolista del Crystal Palace.

El aficionado de Congo Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba en el estadio Akron en Guadalajara / EFE

Recital de Lionel Mpasi bajo palos

James Rodríguez intentó echarse al equipo colombiano a sus espaldas y abrir espacios a la velocidad de Jhon Arias y Luis Díaz, pero los africanos resistieron todas las acometidas y la llegada de la pausa de hidratación fue su mejor bálsamo.

Porque aunque siguió el dominio sudamericano, ya no fue una presión alta tan asfixiante. Los de Sébastien Desabre se reorganizaron y Bakambu empezó a asomar la cabeza. El delantero del Betis, a tres minutos para el descanso, incluso hizo sembrar el pánico en el área de la tricolor en una peligrosa aproximación. Aunque Colombia ganó claramente a los puntos, se fue a los vestuarios sin noquear a su rival.

La segunda mitad arrancó con una clarísima ocasión de Luis Díaz y la enésima salvada de Lionel Mpasi. El rechace del meta congoleño tampoco lo pudo aprovechar Jhon Arias. La desesperación se volvió a apoderar de los de Néstor Lorenzo. El seleccionador argentino decidió, cuando el partido se acercaba a la hora de juego, que era el momento de mover el árbol. Sacó a James y a Luis Suárez y dio entrada a Quintero y al ex del RCD Espanyol, Jhon Córdoba.

Imagen del Colombia - Congo / EFE

Daniel Muñoz: gol y baile

Pero a los cafeteros se les continuó haciendo de noche. Y esta vez fueron ellos los que pidieron a gritos el siguiente 'cooling break' a ver si, como ha sucedido en tantos y tantos partidos de este Mundial, se cambiaba la tendencia y Mpasi les dejaba de amargar el partido.

Y asi fue. Aunque la RD Congo atacó primero y reclamó dos manos en la misma jugada, Juanfer Quintero se sacó de la nada una asistencia para Daniel Muñoz, que rompió, a un cuarto de hora para el final, el muro de Mpasi con un disparo que hizo un extraño para, esta vez sí, sorprender a Mpasi y celebrarlo el equipo con un baile de liberación.

El gol obligó a los de Sébastien Desabre a abrir espacios y ahí es letal Luis Diáz. ¡Dos goles anulados al del Bayern de Múnich en un par de minutos! El primero, por un agarrón, y el segundo, por fuera de juego.

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