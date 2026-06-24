Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

España: objetivo Los Ángeles

La selección quiere quedar primera de grupo para encontrarse un camino a priori más sencillo y una logística más cómoda

Luis de la Fuente apira a terminr la primera fase como primeros de grupo

Luis de la Fuente apira a terminr la primera fase como primeros de grupo / Lavandeira Jr / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Gil

Jordi Gil

Chattanooga (enviado especial)

España aspira a quedar primera de grupo en este Mundial del 2026 por muchos motivos. El principal es deportivo por el cruce más sencillo que esperaría en los 1/16 de final y el segundo por un tema de logística de viaje.

Si la Roja queda primera se movería a partir de entonces entre Los Ángeles y Dallas antes de afrontar la hipotética final del 19 de julio en Nueva Jersey. El equipo tendría una rutina de trabajo más cómoda y no se expondría a tener que viajar a México o Canadá. Algo que pasaría en caso de ser segunda o, una de las mejores terceras.

España necesita solo un punto para ser primera de grupo, a no ser que Cabo Verde logre una goleada por 4 goles frente a Arabia Saudí en el último partido del grupo H.

El reto de Uruguay

La Roja se medirá a Uruguay, a las 2.00 h. de la madrugada hora española, la noche del 26 al 27 de junio. Todos los partidos del grupo son en horario unificado y por ello el encuentro se disputa a esta hora. Debe coincidir con el Arabia Saudí-Cabo Verde, un encuentro que se presenta como una auténtica lotería.

Uruguay se ha complicado la vida con su empate ante Cabo Verde

Uruguay se ha complicado la vida con su empate ante Cabo Verde / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

España, de perder contra Uruguay, sería de segunda de grupo y debería viajar a Miami, para probablemente medirse a Argentina a los 1/16 de final. Después tendría que moverse a Canadá en caso de pasar, por lo que el cansancio sería mucho mejor que la ruta de Los Ángeles y Dallas.

Mucho peor aún sería ser terceros de grupo, algo que implicaría tener que viajar probablemente a México DF y disputar en la capital mexicana los dos encuentros de 1/16 y de 1/8. Una locura de desplazamientos que la selección quiere evitar haciendo bien los deberes frente a Uruguay.

El combinado de Marcelo Bielsa no atraviesa precisamente por uno de sus mejores momentos con solo dos empates ante Arabia y Uruguay, pero tiene jugadores peligrosos como Fede Valverde o Darwin Núñez, que siempre pueden dar un susto.

Noticias relacionadas y más

La Roja se ha rearmado después de la victoria frente a los árabes y ahora observan el panorama con más tranquilidad con el objetivo de pisar California a partir de los 1/16 de final.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  3. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  4. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  5. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
  7. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  8. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia

Feijóo a los socios: "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo"

Pasa a disposición judicial la concejala de Soria detenida y quedan en libertad los otros cinco arrestados

Pasa a disposición judicial la concejala de Soria detenida y quedan en libertad los otros cinco arrestados

Atención a los que utilicen la bicicleta en Asturias: el Gobierno confirma los cambios con multas de 200 euros y se confirma la prenda que va a ser obligatoria llevar puesta

Atención a los que utilicen la bicicleta en Asturias: el Gobierno confirma los cambios con multas de 200 euros y se confirma la prenda que va a ser obligatoria llevar puesta

Asturias blinda sus minas ante infracciones graves: la Administración podrá suspender las concesiones

Asturias blinda sus minas ante infracciones graves: la Administración podrá suspender las concesiones

La peña El Piles de Gijón recupera el reinado de la cuatreada regional nueve años después

La peña El Piles de Gijón recupera el reinado de la cuatreada regional nueve años después

La Atención Primaria está en Urgencias

La foguera de Avilés más musical, donde "arde lo malo"

La foguera de Avilés más musical, donde "arde lo malo"
Tracking Pixel Contents