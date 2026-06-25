Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

NBA

Los Clippers eligen a Baba Miller en el número 36 del draft

El alero de 22 años, formado en la Universidad de Cincinnati, se convierte en el tercer español elegido en el draft tras Aday Mara y Sergio de Larrea

Baba Miller, elegido por los Clippers

Baba Miller, elegido por los Clippers / Clippers

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Baba Miller fue seleccionado este miércoles por Los Angeles Clippers en el número 36 del draft de la NBA, convirtiéndose así en el tercer español elegido este año después de Aday Mara y Sergio de Larrea.

Miller, de 22 años, proviene de la Universidad de Cincinnati, con la que disputó un sólido 'March Madness' de la NCAA que le puso en el escaparate para los equipos de la NBA.

El alero, que debutó con el Real Madrid en 2021 con solo 17 años, también había pasado por Florida State y Florida Atlantic tras dar el salto al baloncesto universitario estadounidense.

"Toda mi carrera, todo el trabajo que he realizado y todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí me han preparado para este momento. Ahora solo tengo ganas de ponerme a trabajar", afirmó Miller tras ser seleccionado por los Clippers.

"Soy un jugador muy versátil. Defensivamente puedo defender varias posiciones y aportar intensidad, y además siento que mi capacidad para generar juego es una parte muy importante de quién soy y de lo que hago en la pista. Estoy muy ilusionado", añadió.

Noticias relacionadas y más

Anoche, durante la primera ronda, Mara fue elegido en el número 13 por los Golden State Warriors, mientras que Larrea recaló en los Dallas Mavericks tras ser seleccionado en el número 25.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  2. Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
  3. Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
  4. Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
  5. Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
  6. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  7. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia

El Pleno de Siero rechaza realizar la consulta sobre la gestión del servicio del agua en el municipio

El Pleno de Siero rechaza realizar la consulta sobre la gestión del servicio del agua en el municipio

Un superordenador en China supera a los estadounidenses como el más rápido y potente del mundo

Un superordenador en China supera a los estadounidenses como el más rápido y potente del mundo

El Ibex recupera los 19.400 puntos con el petróleo ya en niveles previos a la crisis de Oriente Próximo

El Ibex recupera los 19.400 puntos con el petróleo ya en niveles previos a la crisis de Oriente Próximo

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Muchos problemas de conducta en gatos tienen que ver con cambios en su entorno”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Muchos problemas de conducta en gatos tienen que ver con cambios en su entorno”
Tracking Pixel Contents