Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Fútbol

El Mundial, en directo: España - Uruguay

Los de Luis de la Fuente buscan sellar su clasificación para las eliminatorias como primeros de grupo

Lamine Yamal.

Lamine Yamal. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Constantino

España y Uruguay cierran su participación en el Grupo H con un partido en Guadalajara (México) este viernes en el que han de sellar su clasificación. Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro tras el impulso de golear a Arabia Saudí (4-0), mientras que la selección dirigida por Marcelo Bielsa lo hace con dudas y necesidad tras su segundo empate consecutivo.

Siga aquí la narración del partido en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
  2. Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
  3. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  4. Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
  5. El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
  7. Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
  8. ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada

El chaval de la bicicleta

EEUU bombardea objetivos de Irán cerca del estrecho de Ormuz

EEUU bombardea objetivos de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Reducido un hombre de 68 años con problemas mentales tras esgrimir un cuchillo en Navelgas (Tineo)

Reducido un hombre de 68 años con problemas mentales tras esgrimir un cuchillo en Navelgas (Tineo)

Palabras de Latinoamérica, Galicia y Cataluña abrenlas «Voces del Fornu»

Palabras de Latinoamérica, Galicia y Cataluña abrenlas «Voces del Fornu»

Llorenç Barber: «Nos han acostumbrado a ver el color, pero no a escucharlo»

Llorenç Barber: «Nos han acostumbrado a ver el color, pero no a escucharlo»

Metrópoli arranca con buen ambiente, novedades y el impulso de la rebaja de precios

VÍDEO: La subvención de la rehabilitación La Estrella, en Gijón, "no está perdida" asegura el órgano de gobierno del edificio

VÍDEO: La subvención de la rehabilitación La Estrella, en Gijón, "no está perdida" asegura el órgano de gobierno del edificio

La subvención de la rehabilitación del edificio La Estrella de Gijón "no está perdida", asegura el órgano de gobierno del inmueble

La subvención de la rehabilitación del edificio La Estrella de Gijón "no está perdida", asegura el órgano de gobierno del inmueble
Tracking Pixel Contents