Colombia no se arruga ni contra Cristiano Ronaldo

Menudo arranque. El partido apenas había echado a rodar y Colombia ya rondaba el gol. Con todo el corazón por delante, los cafeteros avisaron de inmediato: un cañonazo de Luis Díaz que repelió un defensa y un cabezazo de Córdoba que rozó el larguero. En el 8, James lo intentó desde la frontal, pero su disparo se perdió junto al palo derecho.

Enfrente, Portugal apenas existía. Fiada al juego directo, se quedaba frenada en cuanto la primera intentona no salía. Colombia, en cambio, disputaba cada balón con más hambre y más apego, tocando una y otra vez hasta hacer suya la iniciativa. El mejor tramo llegó en el minuto 17: gran carrera en solitario de Córdoba, paradón de Diogo Costa, rebote para James y otro para Luis Díaz. La tuvo Colombia, peligrosa y con las ideas claras.

Portugal se sabía superada, aunque nunca demasiado incómoda. Acostumbrada a vivir en la espera, confiaba en que su oportunidad llegaría de una acción aislada. Cristiano, replegado en punta, apenas tocaba el balón, pero esa era la apuesta: que cuando le llegara, no la perdonara. Mientras, James hacía maravillas en cada triangulación. Pasado el minuto 21, Arias rozó el gol con un disparo que obligó al meta luso.

El primer disparo portugués a puerta llegó de sus botas. Corría ya el minuto 24 cuando Cristiano reclamó una falta a media distancia, entre el círculo central y el área de Camilo Vargas. La golpeó recta y potente, directa al portero, justo antes de la pausa de hidratación.

Tras el respiro, Portugal circuló mejor el balón. Cristiano condujo, abrió a banda y buscó el centro por el medio. En los minutos finales el partido se encendió: Joao Félix firmó una jugada de magia y Ruben Neves probó con un obús desde lejos en el 40. Qué ritmo. Aun así, Colombia mandó los cuarenta y cinco minutos y solo de vez en cuando tuvo que frenar a Portugal, con Vitinha sin hueco en el carril central ante el muro de Lucumí y Davinson. Para cerrar la primera, ya en el descuento, un tremendo remate de James que Diogo Costa detuvo sin atrapar. Madre mía. Se llegaba al descanso con un 0-0 que sabía a poco para una Colombia que no paraba de crear.

Colombia y Portugal empataron en Miami / EFE

Roberto Martínez movió en el descanso (Diogo Dalot por Cancelo y Joao Neves por Ruben Neves) y por momentos Portugal pareció despertar de la mano de Joao Félix, que en el 51 cabeceó alto un buen centro y en el 57 enganchó un disparo que un defensa bloqueó. Pero el guion no cambió. Colombia seguía mandando y Diogo Costa seguía siendo el muro: en el 55, dos avisos casi seguidos de Lerma y Arias murieron en sus manos.

Néstor Lorenzo refrescó el ataque en el 60 con Luis Suárez por Córdoba y Richard Rios por Lerma, y el cambio dio gasolina. Rios enganchó enseguida una volea al primer toque que se marchó rozando el palo derecho. Y entonces llegó el vendaval. En el 65, Suárez la tuvo dentro del área y Davinson estrelló un cabezazo lejísimos. Pero la del partido fue la del 66: Arias remató de volea desde muy cerca y Diogo Costa sacó una parada imposible. Madre mía.

Tras la pausa, Martínez volvió a mover en el 70 con Rafael Leao y Samú Costa por Joao Félix y Vitinha, buscando una pegada que a Portugal le faltó todo el partido. No le sirvió de nada. En el 73, Suárez la rozó tras un pase de enorme precisión y un defensa la sacó de la línea. Lorenzo dio entrada a Quintero y Kevin Castaño por James y Arias en el 76, sin tocar el dominio. Portugal solo respondió con un latigazo de Diogo Dalot en el 78 que se fue a centímetros del palo derecho, su acción más clara, y un córner forzado por Cristiano en el 80.

Noticias relacionadas

Poco más, un gol anulado a Davinson que festejaron con locura parte de los 64.478 espectadores, pero que el VAR confirmó que era fuera de juego, muy justito. Colombia no se arrugó ni ante Cristiano: entrega, arrojo y ganas de ir a por todas. No llegó el gol, pero sí el mensaje. Primera de grupo, Portugal contra Croacia y España esperando en octavos. La Colombia de la fase de grupos no era un espejismo.

Fuente: Sport