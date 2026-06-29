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WIMBLEDON

Doble batacazo sonado en el estreno de Wimbledon

Roman Safiullin, procedente de la fase previa, protagoniza una de las grandes sorpresas al derrotar a Andrey Rublev tras más de cuatro horas de juego

Rublev, eliminado en Wimbledon

Rublev, eliminado en Wimbledon / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

La primera ronda de Wimbledon ya ha dejado sus primeras sorpresas en el cuadro masculino. Andrey Rublev y Casper Ruud, dos de los cabezas de serie del torneo, dijeron adiós de forma prematura tras caer en sus respectivos estrenos sobre la hierba londinense.

La eliminación más dolorosa fue probablemente la de Rublev, que continúa sin encontrar respuestas en los grandes escenarios. El ruso, cabeza de serie número 13, sucumbió ante su compatriota Roman Safiullin, procedente de la fase previa, después de una batalla de más de cuatro horas que se resolvió por 4-6, 7-6(5), 6-3, 3-6 y 7-6(12).

El encuentro fue un auténtico intercambio de golpes entre dos jugadores que ofrecieron un gran espectáculo sobre la pista. Rublev firmó 54 golpes ganadores y conectó 22 saques directos, pero volvió a fallar en los momentos decisivos.

El desenlace llegó en un dramático super tie-break del quinto set, donde Safiullin terminó imponiéndose por 14-12 para completar una de las grandes sorpresas de la jornada.

La derrota supone un nuevo golpe para Rublev, que sigue acumulando decepciones en los Grand Slams y cae en primera ronda de Wimbledon por segunda vez en las últimas tres ediciones. Además, confirma una preocupante gira de hierba, ya que también había sido eliminado en su debut en Halle semanas atrás.

Por el contrario, Safiullin volvió a demostrar que se siente especialmente cómodo sobre el césped del All England Club. El ruso ya alcanzó los cuartos de final en 2023 y ahora buscará prolongar su aventura frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.

Hurkacz frena a Ruud

La otra eliminación destacada de la jornada fue la de Casper Ruud, cabeza de serie número 11, que no pudo superar a Hubert Hurkacz.

A diferencia de lo ocurrido con Rublev, el resultado no sorprendió tanto por las dificultades históricas del noruego sobre hierba. Ruud, triple finalista de Grand Slam, nunca ha terminado de adaptarse a esta superficie y el año pasado incluso optó por no disputar el torneo.

Frente a él estaba además uno de los especialistas más peligrosos del circuito. Hurkacz, semifinalista de Wimbledon en 2021, dominó el encuentro de principio a fin para imponerse por 6-2, 6-4 y 7-6(5).

Ruud, Ko en Wimbledon

Ruud, Ko en Wimbledon / EFE

El polaco apenas concedió oportunidades con su servicio y confirmó que vuelve a ser un rival muy peligroso sobre césped.

Gracias a esta victoria, Hurkacz avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Sebastian Ofner y Hamad Medjedovic.

Mientras tanto, Ruud pone fin a una breve participación en Londres y centrará ahora su atención en la gira estival, con varias semanas por delante para preparar su regreso al circuito.

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Con las eliminaciones de Rublev y Ruud, Wimbledon ya pierde a dos de sus principales cabezas de serie en apenas la primera jornada, una muestra más de la imprevisibilidad que suele acompañar al tercer Grand Slam de la temporada.

Fuente: Sport

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