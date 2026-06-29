REAL MADRID
Enrique Riquelme crea una plataforma de oposición a Florentino Pérez
El empresario argumenta la necesidad de "defender los derechos de los socios del Real Madrid ante las próximas decisiones institucionales"
Tres semanas después de perder las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme ha reaparecido para anunciar la creación de una plataforma de oposición a Florentino Pérez. El empresario alicantino, en un comunicado distribuido por el equipo que gestionó su campaña electoral, se apoya en la necesidad de "defender los derechos de los socios del Real Madrid ante las próximas decisiones institucionales" para explicar su movimiento.
Aunque Riquelme perdió las elecciones celebradas el 7 de junio, algo que él mismo daba por descontado, el volumen de votos que recibió le ha animado a permanecer como un agente activo en la vida institucional del club. Un tercio de los socios del Real Madrid que acudieron a las urnas confiaron en su proyecto, que ahora se transforma en plataforma de oposición.
El que fue local electoral del candidato, en la calle Rafael Salgado, a las puertas del Bernabéu, se transformará en la sede física de un proyecto que quiere convertir en "un punto de encuentro para socios y madridistas que desean reforzar su papel dentro del club, compartir diagnósticos sobre los retos del presente, del futuro, y trasladar propuestas útiles en defensa del socio, de la identidad del Real Madrid y de sus valores".
La venta del Real Madrid
La propuesta de Florentino Pérez de vender una parte del negocio del Real Madrid, que se vehiculará en una próxima asamblea extraordinaria y un posterior referéndum, será el argumento sobre el que pivotará la oposición de Riquelme, quien de facto declara con este anuncio su intención de volver a presentarse a unas futuras elecciones y llegar a ser presidente del club blanco.
"El propósito no es abrir un espacio de confrontación, sino impulsar una conversación útil, rigurosa y constructiva sobre el presente y el futuro del Real Madrid", defiende el dueño del equipo Cox, que defiende que su plataforma es plenamente compatible "con la defensa del prestigio del club, con el respeto a sus órganos de gobierno y con los valores de integridad, transparencia, responsabilidad y neutralidad que el propio Real Madrid recoge en su código ético".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales