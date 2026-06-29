El Manchester City hace oficial a Enzo Maresca como sustituto de Guardiola

Era un secreto a voces en Inglaterra. Durante meses, las especulaciones sobre el sucesor de Pep Guardiola al frente del Manchester City dominaron la actualidad futbolística. Se hablaba de un regreso a casa, de un técnico que conocía a la perfección la estructura del club y que contaba con el respaldo de la directiva para dar continuidad al exitoso proyecto iniciado por el técnico catalán.

Este lunes, ese rumor se ha convertido en realidad. El Manchester City ha hecho oficial el nombramiento de Enzo Maresca como nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. El técnico italiano asume el enorme desafío de tomar el relevo de Guardiola, a quien acompañó como segundo entrenador durante la histórica campaña del triplete en la temporada 2022/23.

Las claves de una ruptura que cambió el mercado

Para entender el alcance de este movimiento hay que remontarse a la pasada temporada. Maresca llegó al Chelsea en el verano de 2024 y no tardó en dejar su sello en Stamford Bridge, conquistando la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes. Sin embargo, la relación entre el entrenador italiano y la propiedad del club comenzó a deteriorarse pocos meses después.

Todo se precipitó cuando el Manchester City inició los contactos para conocer la disponibilidad de Maresca ante la inminente salida de Guardiola. Desde ese momento, las diferencias entre el técnico y la directiva encabezada por Todd Boehly fueron irreconciliables hasta desembocar en una salida el 1 de enero de 2026.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

Tras varios meses de negociaciones y disputas legales, el conjunto 'skyblue' ha terminado abonando más de 17 millones de libras (cerca de 20 millones de euros) como compensación para cerrar definitivamente la salida del entrenador, tal y como ha confirmado Fabrizio Romano.

El durísimo comunicado del Chelsea

La respuesta del Chelsea no se ha hecho esperar. Apenas unos minutos después del anuncio oficial del Manchester City, el club londinense ha publicado un extenso comunicado en sus redes sociales que ya ha generado un enorme revuelo en Inglaterra por el tono empleado.

La entidad evita en todo momento mencionar a Enzo Maresca por su nombre, refiriéndose a él únicamente como "nuestro exentrenador". Entre los fragmentos más contundentes destacan los siguientes:

"El Chelsea FC reconoce que la temporada 2025/26 fue muy decepcionante para el Club y sus aficionados. Un factor determinante fue la inestabilidad causada por los cambios en el puesto de entrenador durante el periodo navideño. Debido a los recientes acontecimientos, consideramos importante explicar a nuestros seguidores lo sucedido y los motivos de la marcha de nuestro anterior entrenador el 1 de enero de 2026.

En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir.

En diciembre de 2025, nuestro entrenador dimitió inesperada y abruptamente. Obviamente, nos sentimos decepcionados, ya que creíamos que su mente y su corazón estaban puestos en otro club y en otra oportunidad, a pesar de haber llegado al Chelsea el año anterior.

Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada. Sin embargo, ante su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, el club no tuvo más remedio que proteger a nuestros jugadores, a nuestra afición y al escudo, y aceptar su dimisión".

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La Premier League 2026/27 todavía no ha comenzado y ya tiene uno de sus grandes focos de atención: el primer enfrentamiento entre Chelsea y Manchester City, un duelo que, tras todo lo ocurrido, se presenta cargado de tensión.

Fuente: Sport