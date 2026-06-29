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El Mundial 2026 entra en su fase decisiva: calendario y dónde ver los dieciseisavos de final en La 1 y DAZN

Consulta aquí qué partidos se verán gratis en abierto a través de La 1 y cuáles irán en la plataforma de pago

Mundial 2026

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Redacción Yotele

Madrid

El Mundial de Fútbol 2026 no da tregua. Tras una intensa fase de grupos, el torneo más importante del planeta fútbol estrena su ronda de dieciseisavos de final. A partir de este momento, ya no valen los empates: el que pierde, hace las maletas. En España, los aficionados podrán seguir toda la emoción del campeonato gracias al despliegue conjunto de la televisión pública y el pago.

La 1 continuará ofreciendo una selección de los mejores encuentros gratis y en abierto (incluyendo, por supuesto, el partido clave de la Selección Española), mientras que DAZN emitirá el catálogo completo de esta decisiva fase para sus suscriptores.

Los partidos que retransmitirá RTVE

La corporación pública mantiene su apuesta por las grandes citas del torneo. Estos son los 5 partidos que se podrán ver gratis en abierto durante los dieciseisavos, además del ya disputado ayer entre Sudáfrica y Canadá:

  • Lunes 29 de junio (19:00h): Brasil - Japón
  • Martes 30 de junio (23:00h): Francia - Suecia
  • Miércoles 1 de julio (18:00h): Inglaterra - R.D. del Congo
  • Jueves 2 de julio (21:00h): España - Austria
  • Sábado 4 de julio (00:00h): Argentina - Cabo Verde

Calendario completo de los dieciseisavos de final

Lunes 29 de junio

19:00h: Brasil - Japón | La 1, RTVE Play y DAZN

22:30h: Alemania - Paraguay | DAZN

Martes 30 de junio

03:00h: Países Bajos - Marruecos | DAZN

19:00h: Costa de Marfil - Noruega | DAZN

23:00h: Francia - Suecia | La 1, RTVE Play y DAZN

Miércoles 1 de julio

03:00h: México - Ecuador | DAZN

18:00h: Inglaterra - R.D. del Congo | La 1, RTVE Play y DAZN

22:00h: Bélgica - Senegal | DAZN

Jueves 2 de julio

02:00h: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina | DAZN

21:00h: España - Austria | La 1, RTVE Play y DAZN

Viernes 3 de julio

01:00h: Portugal - Croacia | DAZN

05:00h: Suiza - Argelia | DAZN

20:00h: Australia - Egipto | DAZN

Sábado 4 de julio

00:00h: Argentina - Cabo Verde | La 1, RTVE Play y DAZN

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03:30h: Colombia - Ghana | DAZN

Fuente: El Periódico

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