Compás de espera por Jastin García

El Sporting de Gijón deberá decidir en las próximas semanas si espera por Jastin García, objetivo prioritario del club rojiblanco para reforzar el extremo, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, o si, por el contrario, activa otras alternativas para esa demarcación. El Girona, según sostienen distintas fuentes consultadas, todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro del habilidoso atacante y, por el momento, lo ha citado para comenzar la pretemporada el próximo 8 de julio. El técnico, Quique Álvarez, quiere tener la oportunidad de observar de cerca al futbolista durante las primeras semanas de trabajo antes de decidir si cuenta con él para la próxima temporada. Mientras tanto, el director deportivo del club catalán, Quique Cárcel, tiene otras prioridades en su agenda, centradas en dar salida, ya sea mediante rescisiones, cesiones o traspasos, a varios jugadores con fichas difíciles de asumir.

García incluso podría continuar en la plantilla del Girona como un jugador de rotación, aunque distintas fuentes consideran probable que finalmente acabe abandonando el club. El Sporting ya ha trasladado su interés al Girona por un futbolista que cuenta con excelentes informes en Mareo, si bien tampoco está definido en qué condiciones podría producirse una eventual salida. El extremo, que estuvo cedido este curso en el Andorra, tiene un año más de contrato y su situación permanece abierta.

La operación, en cualquier caso, se presenta larga y compleja. En Mareo mantienen a Jastin García como una de las prioridades para reforzar el ataque, pero son conscientes de que el desenlace dependerá en buena medida de los movimientos que se produzcan en el Girona durante el mercado. Además, el futbolista cuenta con varios pretendientes y despierta el interés de diferentes direcciones deportivas de Segunda División, lo que incrementa la competencia por hacerse con sus servicios. Por ello, el Sporting también trabaja en otras alternativas para reforzar el extremo, consciente de que la negociación por García se encuentra todavía en una fase muy inicial y de que no será una operación sencilla. En Mareo mantienen más opciones para el extremo, como Óscar Ureña, aunque el plan A sigue siendo Jastin García.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el club trataba ayer de avanzar en la rescisión del contrato de Jesús Bernal. Salomon Behar, responsable del Área de Trade, mantuvo contactos con Moisés García, agente del jugador, con el objetivo de perfilar los últimos detalles de la rescisión del medio. Bernal tiene un acuerdo avanzado con el Racing de Ferrol por tres temporadas, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Pero también aprieta el Mirandés. Bernal prefiere volver a Ferrol, donde es leyenda, y siente un gran apego por el club y la ciudad.