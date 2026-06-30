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TRAS CUCURELLA Y VÍCTOR

Grimaldo ficha por el Atlético: tercer jugador de España que cambia de equipo durante el Mundial

El lateral izquierdo, por el que los rojiblancos pagarán al menos 15 millones de euros, regresa a España 10 años después de abandonar la cantera del Barça

Cucurella y Grimaldo, durante un entrenamiento de la selección.

Cucurella y Grimaldo, durante un entrenamiento de la selección. / Ángel Martínez / RFEF

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Primero fue Marc Cucurella quien, en una operación fugaz, dejó el Chelsea para fichar por Real Madrid. Después, Víctor Muñoz, en un traspaso también veloz, puso rumbo al Liverpool tras su gran temporada en Osasuna. Y ahora, es Alejandro Grimaldo quien cambia de camiseta. Abandona la del Bayer Leverkusen y se enfunda la del Atlético de Madrid tras una negociaciones, estas sí, cocinadas a fuego lento durante semanas.

Grimaldo, en fin, es el tercer futbolista de la selección española que cambia de equipo en mitad del Mundial. Cumple el lateral valenciano el deseo que tenía desde el verano pasado de regresar a España, tras una década entre Portugal (Benfica) y Alemania (Leverkusen). No pudo conseguirlo hace un año, pero ahora el Atlético ha apostado por él.

A punto de cumplir 31 años, Grimaldo firma un contrato de cuatro temporadas, hasta junio de 2030, según ha comunicado el Atlético, que paga un fijo de 15 millones de euros por su contratación. En su nuevo equipo peleará con Matteo Ruggeri por el puesto de lateral izquierdo, demarcación en la que el italiano era el único efectivo puro, tras la salida de Javi Galán en el mercado invernal.

Grimaldo vuelve a España

Grimaldo, que todavía no ha jugado en este Mundial, se estrenará con los colchoneros en Primera División, dado que en España solo había llegado hasta Segunda. Jugó tres temporadas en esa categoría en las filas del Barça B, sin llegar a debutar nunca con el primer equipo azulgrana. Tras siete años y medio creciendo en el Benfica, su explosión llegó en el Leverkusen, donde ha jugado las tres últimas temporadas, anotando un total de 30 goles pese a jugar de lateral o carrilero.

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El del lateral valenciano es el primer fichaje del Atlético para la próxima temporada y responde, precisamente, a la espantada de Cucurella rumbo al Atlético. Se esperan muchas más altas en la plantilla rojiblanca, confirmadas ya las despedidas de Griezmann y Lenglet. Las carpetas abiertas son abundantes, tanto en el capítulo de llegadas (Kang-In Lee, Nico González, Joao Gomes...) como en el de posibles salidas (Julián Álvarez, Giménez, Almada, Sorloth...).

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Fuente: El Periódico

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