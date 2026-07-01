WIMBLEDON
Djokovic destroza a Tsitsipas
El serbio recupera su mejor versión en Londres y avanza a la tercera ronda tras superar al griego por 6-3, 6-4 y 6-2
Redacción
Novak Djokovic disipó cualquier duda sobre su estado de forma en Wimbledon con una actuación dominante frente a Stefanos Tsitsipas. El serbio, siete veces campeón del torneo, superó al griego por 6-3, 6-4 y 6-2 y selló su clasificación para la tercera ronda con una exhibición de autoridad sobre la hierba del All England Club.
Después de las dificultades que encontró en su debut ante el chino Wu Yibing, frente al que necesitó cuatro sets para avanzar, el ganador de 24 títulos de Grand Slam recuperó su mejor versión y mostró un nivel muy superior al de su rival.
Desde los primeros juegos quedó claro que Djokovic había dado un paso adelante respecto a su estreno. Sólido al servicio, preciso desde el fondo de pista y prácticamente impecable en los intercambios largos, el serbio controló el encuentro de principio a fin.
Tsitsipas, que llegó a ser número 3 del mundo, apenas encontró soluciones para frenar el dominio del balcánico. El griego volvió a sufrir ante uno de sus grandes verdugos y encajó su decimotercera derrota en quince enfrentamientos frente a Djokovic.
El partido, disputado bajo techo debido a la falta de luz, apenas tuvo historia. Djokovic rompió en los momentos clave de cada set y nunca dio la sensación de perder el control del encuentro.
En apenas una hora y 40 minutos, el serbio cerró una victoria que confirma su candidatura al título y que supone un importante golpe de autoridad en la primera semana del torneo.
Con esta actuación, Djokovic vuelve a situarse entre los grandes favoritos para levantar el trofeo en Londres. El serbio persigue su octavo título en Wimbledon, una cifra que le permitiría igualar el récord histórico de Roger Federer en el torneo.
Su próximo rival será el francés Arthur Rinderknech, que accedió a la tercera ronda tras derrotar al estadounidense Martin Damm.
Después de un debut con altibajos, Djokovic recuperó el modo campeón justo cuando el nivel de exigencia comenzó a aumentar. Y el gran perjudicado fue un Tsitsipas que volvió a comprobar lo complicado que resulta encontrar fisuras en el serbio cuando alcanza este nivel.
Fuente: Sport
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