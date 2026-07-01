Deportistas
La nueva vida de Carolina Marín tras su retirada del bádminton: de la pista a la India
Tras su retirada, la campeona olímpica abre una nueva etapa profesional
Andrea Riera
La carrera de Carolina Marín ha sido una de las más destacadas del deporte español en las últimas décadas. La onubense, campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2024, ha dejado una huella enorme en el bádminton.
Sin embargo, sus últimos años han estado marcados por las lesiones, especialmente en la rodilla, que han condicionado su continuidad en la élite y han terminado siendo determinantes para su retirada.
La decisión llegó tras la grave lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha. A partir de ahí, Marín intentó volver a competir, pero las secuelas físicas y el paso por varias operaciones acabaron pesando más de lo esperado.
En marzo de este año, la onubense explicó en su despedida que el momento de parar llegó cuando entendió que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de la alta competición. "Quería que nos despidiéramos en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", escribió en un comunicado..
Ahora, ya alejada de las pistas, ha comenzado una nueva etapa como imagen de la campaña internacional de la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España Interaceituna en la India, junto a Andalucía TRADE.
Bajo el lema 'Feed Your Heart with Olives from Spain', la iniciativa busca impulsar el consumo de aceitunas españolas en el mercado indio, apoyándose en contenidos digitales, recetas y acciones promocionales en redes sociales.
El presidente de Interaceituna, Julio Roda, explicó que no les costó "nada" convencerla para incorporarse al proyecto. Además, añadió que la elección encaja de forma natural con su imagen y con el producto.
"Al ser un producto tan vinculado a Andalucía que, además, encaja con un estilo de vida activo y equilibrado, está claro que conecta de forma natural con los valores que también proyecta Carolina Marín", declaró.
Fuente: Sport
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Jardines, bancos y tres rutas para pasear, atractivos del nuevo 'pulmón verde' que Oviedo estrenará en agosto
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión