Paraes-Nava corona a los nuevos campeones de Asturias de XCO
Más de 150 corredores participaron en la modalidad competitiva estrella del ciclismo de montaña, que también puso el punto final a la Liga Open Astur XCO
L. L.
El pasado sábado 27 de junio se celebró en Paraes-Nava el Campeonato de Asturias de XCO (Cross Country Olímpico) y la última prueba de la Liga Open Astur XCO.
Una jornada organizada por el club local Navastur en un exigente circuito de 3,4 km donde más de 150 corredores se dieron cita.
La competición se distribuyó en dos turnos: por la mañana, las escuelas en la categoría de promoción, y por la tarde, las mangas del Open Astur de XCO, de las que salieron tanto los ganadores del Open como los respectivos campeones de Asturias en cada categoría.
Ganadores
–Campeón de Asturias Cadete: Adrián Míguez (Oviedo PCM Team)
–Campeón de Asturias Júnior: Carlos Bouza (MMR Academy)
–Campeón de Asturias Elite/Sub-23: Mario Vega (CS Bike)
–Campeón de Asturias Máster 30: Pablo García (Txipis CC)
–Campeón de Asturias Máster 40: Pablo San José (Centro BTT Valles del Oso)
–Campeón de Asturias Máster 50: David Alonso (La Casa de la Bici-La Bañeza)
–Campeón de Asturias Máster 60: Segundo Álvarez (BTT Peña la Deva)
Desde la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias felicitaron a todos los organizadores de pruebas "que trabajan por seguir impulsando el mountain bike en la región", cuentan desde la entidad.
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