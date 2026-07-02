Rubén Suárez, exjugador del Sporting y campeón del mundo con la selección sub-20: "No estamos en las mejores condiciones, pero deberíamos ganar a Austria"

Rubén Suárez (Gijón, 1979) es hijo de Cundi, leyenda del Sporting, exfutbolista rojiblanco y de la selección española. Formado en la Escuela de Fútbol de Mareo, debutó en el primer equipo en 1998. Sin embargo, el gijonés desarrolló buena parte de su carrera profesional lejos de Asturias, con paradas en el Elche, Levante (con el que ascendió a Primera División y debutó en la máxima categoría), Almería y en el fútbol chino y griego. Fue internacional con España en las categorías sub-20 y sub-21, y conquistó el Mundial sub-20 de 1999 disputado en Nigeria, un torneo en el que jugó siete partidos y firmó un gol.

¿Cómo ve el España-Austria de esta noche?

Teóricamente somos favoritos, pero veremos cómo va. Los jugadores más importantes, los que en principio están llamados a marcar la diferencia, llegan en unas circunstancias físicas que no son las idóneas. Yo creo que a medida que avance el Mundial se encontrarán mejor. Por ejemplo, estamos viendo que Pedri llega cansado tras la lesión. No tenemos a Nico (Williams). Baena parece que ha dado un pasito adelante. A mí me gustaría ver también a Yeremy Pino, pero también está tocado. Veo muy bien a Dani Olmo. Sin embargo, en el medio del campo, en la sala de máquinas, no estamos en nuestro mejor momento. No creo que Rodri esté en su mejor momento, ni tampoco Pedri. También es verdad que son jugadores clave y, cuando llega lo importante, sé que ese tipo de futbolistas suele dar un paso adelante.

¿Qué cree que le sucede a Rodri? Mucha gente comenta que quizás sea el punto débil de España ahora mismo.

Sale de una lesión larga. Cuando pasa eso tienes un momento bueno, en el que te encuentras bien, pero luego, al final, tienes un pequeño bajón, que es normal. Cuando te quieres reenganchar tras una lesión larga, te pones a tono, le das caña, pero después llega ese pequeño bajón físico. Yo también creo que, cuando llegue el momento de los partidos importantes, estará bien. Pero sí es verdad que a estas alturas no estamos en el mejor momento. Con el paso de los días, los entrenamientos y los partidos, este tipo de jugadores se pondrán mejor.

¿Cree que la selección tiene mimbres para poder ganar el Mundial?

Tiene mimbres, claro, porque tenemos muy buenos jugadores. Sí es verdad que al final, sobre todo en ataque, el que marca las diferencias es Lamine. Y al no tener a Nico, que es otro jugador de desborde y velocidad, podemos sufrir un poco, porque Baena es otro perfil de futbolista: de mantener el balón, de meterse por dentro y de dejar que los laterales suban, que es una de nuestras ventajas. Una de las cosas buenas que tenemos es precisamente que los laterales sí llegan en buen momento. Cucurella está en un gran estado. El otro día jugó Llorente, pero yo creo que Porro está a la misma altura o mejor, y esos sí llegan bien. Tenemos muchos jugadores, pero sí es verdad que, por ejemplo, ves a Francia y su ataque es una barbaridad. Aquí hay dependencia de algunos jugadores. En Francia, si no te aparece uno, te aparece otro. Tienen muchos más recambios en ataque. Pero estoy convencido de que, cuando llegue el momento, tenemos jugadores que darán un paso adelante. Pero ahora mismo, no estamos en las mejores condiciones.

Desde su experiencia como campeón del mundo, ¿qué les diría a los chicos para motivarlos?

Hay poca gente acostumbrada a jugar este tipo de partidos. Son los primeros que quieren ganar, y al final depende mucho de las circunstancias de los partidos. Se dan como se dan, y también depende de cómo lleguen. No llegamos en un buen momento, como le dije, pero creo que van a ir a mejor. También es verdad que, igual que España, hay cinco o seis selecciones cuya idea es pelear por el Mundial. Y son selecciones fuertes. Veremos qué pasa. Ves jugar a Francia y tiene un equipazo de mediocampo hacia arriba. Ves a Argentina y, para mí, Messi sigue siendo el mejor. Pero aparte, cuando Messi no participa, Argentina es dificilísima de ganar. Es un equipo que, juegue bien o juegue mal, sabe aguantar los partidos y pelearlos. Es duro, agresivo, muy difícil. Marruecos también, es una selección guerrera, que cuesta ganar y que aprieta mucho. Veremos qué pasa. Pero, insisto, igual que España, hay cinco o seis selecciones candidatas. Al final es el que llegue en el mejor momento, el que esté más convencido cuando lleguen los partidos determinantes. A priori, nosotros contra Austria deberíamos pasar, pero nunca se sabe. Veremos cómo llegamos.

Como asturiano, ¿cómo ve que la selección no tenga ningún futbolista asturiano? ¿Qué cree que necesita Asturias para volver a dar Villas y Cazorlas?

Noticias relacionadas

Yo creo que esto va por etapas. Hay momentos en los que salen remesas de jugadores que acaban en la élite, pero no siempre se pueden sacar jugadores así. Si los equipos están en Primera, ayuda. Ayuda porque, cuando estás en Primera, económicamente los clubes están mejor, puedes potenciar la cantera y eso favorece la salida de futbolistas. Pero el Sporting y el Oviedo siempre han sacado jugadores y los seguirán sacando. Es muy difícil que la vaca esté siempre dando leche.