Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Tenis

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño

El partido se reanuda con 2 sets a 1 a favor del asturiano y 2-1 para el madrileño en el cuarto

Rafael Jódar.

Rafael Jódar. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

BARCELONA

El duelo español entre los tenistas Rafael Jódar y Pablo Carreño, que no se pudo terminar este miércoles por falta de luz, se reanudará este jueves a partir de las 13.30 para decidir su billete para la tercera ronda de Wimbledon 2026.

Transmisión en directo del partido de tenis entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon.

De momento, el resultado es 6-3, 3-6, 6-0, 1-2, para el asturiano. Carreño tomó las riendas con un espectacular tercer set, donde Jódar bajó mucho con su saque y se vio a merced de su rival. El madrileño tuvo un curso acelerado sobre hierba, con mucho resbalón fruto de la exigencia del partido, incluido el del inicio del cuarto parcial que le dejó mermado.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Davidovich fue el gran protagonista del día con una exhibición de autoridad para derrotar al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 20 minutos y clasificarse para tercera ronda, en la que se medirá a otro húngaro, Marton Fucsovics --que ganó al estadounidense Learner Tien--.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
  4. Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
  5. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  6. Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
  7. Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
  8. Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE

El queso cabrales, frente de unión para la soberanía alimentaria: "Tiene que defenderse con presupuestos; si no, son palabras", advierte la secretaria de Estado de Agricultura

El queso cabrales, frente de unión para la soberanía alimentaria: "Tiene que defenderse con presupuestos; si no, son palabras", advierte la secretaria de Estado de Agricultura

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño

Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño

"Sexy Zebras" y su "jaleo" se suman al cartel del Vetusta Fest en Oviedo

"Sexy Zebras" y su "jaleo" se suman al cartel del Vetusta Fest en Oviedo

La AEMET advierte que una masa de aire muy cálido se aproxima a Asturias, disparando los termómetros

La AEMET advierte que una masa de aire muy cálido se aproxima a Asturias, disparando los termómetros

"Facer un pandeiru" y poder llevárselo a casa: Paz Mesa impartió un taller impulsado por la Asociación de Folclore La Flor de Grau

"Facer un pandeiru" y poder llevárselo a casa: Paz Mesa impartió un taller impulsado por la Asociación de Folclore La Flor de Grau

El taller de pandeiros de Grado, en imágenes

El taller de pandeiros de Grado, en imágenes

Santi Cazorla se despide del oviedismo con un emotivo homenaje: “Hay historias que no se cierran y se quedan para siempre”

Santi Cazorla se despide del oviedismo con un emotivo homenaje: “Hay historias que no se cierran y se quedan para siempre”

Los otorrinos coinciden: en verano hay que usar tapones para los oídos "igual que protegemos la piel del sol"

Los otorrinos coinciden: en verano hay que usar tapones para los oídos "igual que protegemos la piel del sol"
Tracking Pixel Contents