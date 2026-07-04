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Paraguay se encomienda al larguirucho Gill para cazar otra "utopía imposible" ante la Francia de Mbappé

Su seleccionador Gustavo Alfaro, ha escrito un libro con ese nombre, y espera obrar otro milagro como el logrado ante Alemania

Orlando Gill, el héroe paraguayo: &quot;Eliminamos a un campeón&quot;

Orlando Gill, el héroe paraguayo: "Eliminamos a un campeón"

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Al peligro que conlleva enfrentarse a una delantera formada por Mbappé, Dembélé, Doué, Olise o Barcola sumará Paraguay la doble alerta que amenaza a su partido de cuartos ante Francia por calor extremo y una posible tormenta eléctrica. En Filadelfia se espera que el termómetro ronde los 40 grados en el momento del partido (17:00 hora local) y humedad muy alta. Lo que los guaraníes podrían utilizar como un aliado en su defensa numantina ante la selección que aparece como máxima favorita para ganar el Mundial en todos los pronósticos. Ante tal tesitura, Didier Deschamps, que ha dado algún día libre de más a los suyos después de la concluyente victoria sobre Suecia, ha decidido programar los entrenamientos previos al choque de su selección a la misma hora del partido. Así que las estrellas galas están trabajando a las cinco de la tarde en plena la de calor sobre el césped de la Universidad de Bentley.

Enfrente Paraguay volverá a levantar una empalizada ante la portería de Orlando Gill, uno de los nuevos héroes que ha generado este Mundial. El arquero de San Lorenzo de Almagro está siendo seguido por muchos clubes europeos, el Valencia entre ellos, que ven en el guaraní una buena inversión, especialmente porque su compra es asequible. Su precio de salida antes del torneo rondaba los cuatro millones, pero ahora se ha disparo haya los diez, de los que el 50% de sus derechos son de San Lorenzo y el otro 50% de sus agentes. Así que el club tampoco ganará mucho con la operación, aunque su actuación ante Alemania le haya revalorizado notablemente.

Vida complicada

Gill venía de superar un momento personal muy complicado. El 31 de diciembre de 2022 su esposa Melissa esperaba el nacimiento de su hijo Lautaro. Pero se produjeron complicaciones que obligaron a adelantar el parto y que acabaron con el bebé en cuidados intensivos. Orlando por entonces no se había afianzado en la primera plantilla de San Lorenzo y debió vender todo lo que tenía para afrontar los gastos médicos, incluidos botas, guantes y camisetas de juego. Finalmente, el niño y la madre salieron adelante y su carrera profesional despegó, consolidándose como titular en San Lorenzo y entrando en las convocatorias de Paraguay, al ser convocado por el argentino Gustavo Alfaro. Aquel episodio le hizo más fuerte y hoy todo Paraguay se encomienda a él para que obre otro milagro ante Francia como hizo en los dieciseisavos frente a Alemania. El larguirucho meta sudamericano, de 26 años y 1,98 de estatura, ve a su equipo crecido tras la gesta ante los teutones: "Paraguay está para lo que sea. Lo que ocurrió ante Alemania es lo más importante de mi carrera: eliminar a un campeón mundial".

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A Gustavo Alfaro, el seleccionador paraguayo al que algunos han bautizado como "el Carlo Ancelotti argentino", le gusta utilizar citas para alentar a sus jugadores. Autor del libro 'cazadores de utopías imposibles', ganar a Alemania ha sido "el triunfo más importante de mi carrera". Pero ahora enfrenta el choque con Francia con la serenidad de haber superado las expectativas y sin presión alguna más allá de la ilusión del humilde y comprometido pueblo guaraní, cuyo presidente ordenó un día de fiesta nacional tras eliminar a la Mannschaft.

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Fuente: El Periódico

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