La ronda francesa
Pogacar toma el mando del Tour
La tercera etapa del Tour, que significó la despedida catalana de la carrera, estuvo marcada por la decisión de las autoridades franceses de realizar los kilómetros finales por su territorio, sin apenas público y prácticamente a puerta cerrada, lo que dio una imagen inusual en una prueba deportiva que acostumbra a mover masas de gente.
En cuanto a la etapa, el vencedor del día fue Tadej Pogacar que se impuso en la llegada de Les Angles, en lo que supuso la primera etapa en los Pirineos, que han llegado muy pronto, en una subida aparentemente no muy complicada a la estación de esquí de la Cerdanya francesa. Sumó la 22 victoria en la ronda francesa
El ciclita danés Jonas Vingegaard perdió el jersey amarillo de líder que consiguió ya en la primera etapa disutada en Barcelona con una contrarreloj por equipos. Pogacar se vistió de líder aunque empatado con su oponente escandinavo.
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Fuente: El Periódico
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