Juan Carlos Rivero confunde a Diogo Costa con el fallecido Diogo Jota en el partido España-Portugal
El narrador de TVE cometió el fallo durante los octavos de final del Mundial 2026 en una retransmisión que volvió a ser muy comentada en redes sociales
Carlos Merenciano
Juan Carlos Rivero volvió a situarse en el centro de las críticas durante la retransmisión del España-Portugal de octavos de final del Mundial 2026. El narrador de TVE, señalado en otras ocasiones por sus confusiones durante los partidos, cometió esta vez un error especialmente delicado al mencionar a Diogo Jota, futbolista portugués fallecido en un accidente de tráfico el pasado 2025 junto a su hermano André.
El momento se produjo en la segunda parte del encuentro, cuando Portugal movía el balón desde atrás. Rivero quiso referirse al portero Diogo Costa, pero terminó nombrando al exjugador luso: “Estamos con este 0-0, Semedo atrás para Diego Jota…”, relató durante la emisión.
La confusión no pasó inadvertida para los espectadores, que reaccionaron rápidamente en redes sociales. En otros partidos, los errores del comentarista habían sido recibidos entre bromas y críticas por equivocaciones de jugadores, selecciones o incluso deportes, pero en esta ocasión el fallo generó un malestar mayor por tratarse de un nombre asociado a una tragedia reciente.
Rivero ya había acumulado varias confusiones durante las retransmisiones de TVE. Entre ellas, mencionar a México en lugar de Perú antes de un amistoso de España, atribuir un gol a Jesús Navas cuando lo había marcado Ferran Torres o llamar Ferran Martínez al propio futbolista.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista