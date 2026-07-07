BALONCESTO
El Real Madrid confirma el segundo 'clausulazo' al Valencia Basket para fichar a Jaime Pradilla
El internacional español firma por cinco temporadas con los blancos y ahora esperan cerrar a Luwawu-Cabarrot y a Juancho Hernangómez.
El Real Madrid ha confirmado el fichaje, para su equipo de baloncesto, del internacional español Jaime Pradilla. El jugador también llega del Valencia Basket, como el nuevo entrenador Pedro Martínez, y para su fichaje los blancos también han tenido que pagar la cláusula de rescisión del pívot. El traspaso dejará 1,5 millones de euros en las arcas del club que preside Juan Roig. Jaime tenía contrato hasta 2028 con los valencianos, un contrato que amplió y mejoró en febrero, cuando ya comenzaron a sonar rumores de su posible marcha.
Luwawu-Cabarrot y Juancho, los siguientes
El comunicado de los blancos vuelve a ser escueto y solo informa de la duración de la vinculación del nuevo jugador blanco con el club: "El Real Madrid C. F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031". Pradilla es el primero de los fichajes para reforzar la plantilla que se espera que lleguen a Valdebebas este verano. Después de la confirmación de la contratación del zaragozano el siguiente que se espera que se vista de blanco es el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, una petición expresa del nuevo entrenador con quien ya se ha cerrado un acuerdo y ahora se negocia con el Baskonia, su actual club, que tiene derecho de tanteo.
Otro nombre que suena con fuerza, y por el que negocia Juan Carlos Sánchez, quien ha recuperado el poder en la sección de baloncesto madridista tras la salida de Sergio Rodríguez, es el de Juancho Hernangómez. El menor de los hermanos tiene un año más de contrato con el Panathinaikos griego y ambos han insistido en que mantienen su relación firme. Pero el equipo acaba de contratar a Zeljko Obradovic como nuevo técnico y a Isaac Bonga para reforzar la posición de 'cuatro', de la que era dueño Juancho. No sería la primera etapa de Hernangómez porque durante su etapa de formación, Juancho militó en las categorías inferiores del Club Baloncesto Las Rozas, Real Madrid, Majadahonda y Estudiantes, con los que debutó en ACB para luego irse a la NBA con Denver. Está previsto que haya entre seis y ocho bajas y el mismo número de refuerzos para la plantilla que dirigirá Pedro Martínez.
Para completar la operación del relevo en el banquillo blanco el Madrid gastará una cantidad que rondará los diez millones de euros. Cuatro de ellos para pagar el finiquito a Sergio Scariolo, con quien debe saldar los dos años de contrato que tenía firmados, a los que se suman los 1,2 de la cláusula de salida al Valencia Basket para liberar a Martínez. Y a eso se suma los más de 5 millones que cobrará el técnico barcelonés por los tres años que ha firmado. Otro verano con unos gastos desmesurados en una sección que no puede permitirse además una segunda temporada en blanco, como el equipo de fútbol.
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Fuente: El Periódico
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