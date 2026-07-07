Roberto Martínez lo tiene claro: "Merecíamos la prórroga"

La aventura de Portugal en el Mundial de 2026 terminó en los octavos de final tras caer por 1-0 ante España, pero el seleccionador Roberto Martínez se marchó convencido de que su equipo hizo méritos suficientes para prolongar el partido. El técnico defendió la actuación de sus jugadores y aseguró que fue la mejor exhibición de la selección portuguesa en todo el torneo.

“Podemos estar muy orgullosos. Los jugadores jugaron con garra. Creo que fue nuestro mejor partido en el Mundial”, afirmó Martínez tras el encuentro. El seleccionador lamentó la falta de acierto en los momentos decisivos y recordó una ocasión que terminó en el travesaño. “El balón dio en el travesaño, no entró, y esa es la diferencia en un partido muy igualado. Los jugadores merecieron la prórroga”, señaló.

Martínez destacó el trabajo defensivo de Portugal frente a una de las grandes candidatas al título. “Defendimos muy bien y fuimos muy agresivos sin balón. Jugamos contra un equipo favorito y lo hicimos de tú a tú”, explicó. Para el entrenador, la eliminatoria se decidió por pequeños detalles y pudo caer de cualquier lado. “Necesitábamos un poco más de suerte en las jugadas de ataque para aprovechar las oportunidades. Merecíamos ir a la prórroga”, insistió.

También compareció Bruno Fernandes, que mostró su decepción por la eliminación y reconoció que el equipo volvió a repetir errores que acabaron siendo determinantes. El centrocampista consideró que Portugal fue superior durante la primera mitad, pero criticó el repliegue del equipo tras el descanso. “En la segunda parte volvimos a cometer el mismo error: replegarnos demasiado y ceder demasiado el balón al rival. Y cuando eso sucede, tarde o temprano, acabamos encajando un gol”, afirmó.

Pese al golpe, Fernandes reivindicó el potencial de la generación portuguesa. “Este grupo tenía la calidad para ganar el Mundial”, aseguró. El jugador del Manchester United pidió aprender de la derrota y apostar por una identidad más definida. “Necesitamos ser más nosotros mismos, intentar jugar más a nuestro estilo y encontrar la manera de que los equipos nos respeten más”, concluyó.

Fuente: Sport