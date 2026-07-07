MUNDIAL 2026
Roberto Martínez pone fin a su ciclo como seleccionador de Portugal
El seleccionador deja una Portugal renovada, capaz de ganar la Liga de las Naciones, pero sin el anhelado Mundial
Xavier Ortuño
Roberto Martínez pone fin a su etapa como seleccionador de Portugal. La derrota ante España (0-1) en los octavos de final del Mundial ha supuesto el último partido del técnico al frente de la selección lusa, aunque su salida no responde a la eliminación sino a una decisión que ya estaba tomada desde hace tiempo.
El contrato del entrenador español expiraba una vez finalizado el Mundial y no será renovado. Según ha podido saber SPORT, Martínez ya había comunicado internamente que este sería su último torneo con Portugal, independientemente del recorrido que pudiera completar la selección en Estados Unidos, México y Canadá. Ni siquiera un hipotético título habría cambiado sus planes.
La derrota ante la selección de Luis de la Fuente, decidida por un tanto de Mikel Merino en el tiempo añadido, únicamente ha adelantado el momento del adiós. Portugal abandona el Mundial en octavos y, con ello, se pone punto final a un proyecto que comenzó en enero de 2023.
Martínez considera que su ciclo está agotado y entiende que la selección necesita abrir una nueva etapa. No ha existido voluntad de prolongar un contrato cuyo horizonte siempre estuvo marcado por el Mundial.
El técnico deja una selección profundamente renovada, capaz de conquistar la Nations League en 2025 y de consolidar una nueva generación liderada por futbolistas como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes o Gonçalo Ramos, sin renunciar al liderazgo de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el gran objetivo, conquistar el primer Mundial de la historia de Portugal, volverá a quedarse pendiente.
La federación portuguesa deberá activar ahora la búsqueda de un nuevo seleccionador para iniciar un nuevo ciclo con vistas a la Eurocopa de 2028. Mientras tanto, Roberto Martínez cierra su etapa en el banquillo portugués con la sensación de haber cumplido el plan que se marcó desde el principio: terminar su contrato tras el Mundial y dar un paso al lado, al margen del resultado deportivo.
Fuente: Sport
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