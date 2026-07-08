Pedri: "Seguimos siendo favoritos: vamos a por el Mundial"

Pedri González, 23 años, está siendo una pieza clave para Luis de la Fuente en este Mundial del 2026. Él mismo es consciente de que frente a Portugal no se vio su mejor versión, pero no se esconde, da la cara y acepta el reto de mejorar pensando en los cuartos de final frente a Bélgica del viernes en Los Ángeles.

¿Qué tal, Pedri? ¿Cómo te sientes?

Bien, con ganas de que llegue el siguiente partido, y contento por haber conseguido el pase a cuartos.

Supongo que con ganas de asumir responsabilidad.

Sí. Me considero un jugador importante para el equipo. Es verdad que en lo personal el último partido no fue bueno, pero sé que puedo mejorar y hacerlo mucho mejor. Lo bueno del fútbol es que enseguida tienes otra oportunidad.

Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga.

¿Te han llegado las críticas por ese último partido?

Sí, me han llegado, pero soy consciente de lo que hago. Sé cuándo juego bien y cuándo juego mal, no necesito que nadie me lo diga. Creo que no fue uno de mis mejores partidos de la temporada ni de mi carrera. Hay que ser autocrítico y estoy convencido de que en el siguiente partido lo haré mejor.

¿Tienes la sensación de que a los jugadores del Barça se les mira de forma diferente cuando vienen a la selección?

Siempre somos criticados por algo. A veces parece que a los jugadores del Barça, y también a los de otros equipos cuando vienen a la selección, no se les valora lo suficiente. Tenemos a grandes futbolistas y, en ocasiones no apreciamos todo el talento que hay aquí.

Pedri se mstró con confianza de care a lo que resta de Mundial 2026 / Pablo García

¿Crees que falta poner en valor lo que está haciendo esta selección?

Sí. Hay jugadores, como Oyarzabal, que no están suficientemente valorados. Para mí es un futbolista de nivel mundial y, quizá por no jugar en un equipo con tanto foco mediático no recibe el reconocimiento que merece.

¿Te sientes un líder dentro del equipo?

Me considero un jugador importante. Intento ayudar al equipo en todo lo que puedo. Llevo tiempo viniendo a la selección y ya me considero un medio veterano. Trato de echar una mano a los más jóvenes y aportar lo máximo posible.

Se está hablando mucho de tu posición en el campo, en la base de la jugada, parecida a la que ocupas en el Barça. ¿Hay diferencias?

Siempre hay matices, dependiendo del entrenador y de los compañeros. Rodri, por ejemplo, es un jugador mucho más posicional, mientras que con Frenkie de Jong, el centro del campo es más dinámico. Son dos futbolistas de nivel mundial y hay que adaptarse.

¿Vais a por este Mundial?

Sí. Desde el principio dijimos que veníamos a ganarlo. Nos señalaban como favoritos y no teníamos problema en aceptarlo. Somos conscientes de que lo estamos haciendo muy bien, pero a partir de ahora nadie nos va a regalar nada.

¿Os seguís sintiendo favoritos?

Lo hemos demostrado. Todavía no hemos encajado ningún gol y somos una selección muy fiable. Todos trabajamos para el equipo, nadie deja de correr y eso nos convierte en una gran familia. Tenemos que seguir así.

No puedo hacer magia, pero sí ayudar al equipo

Ahora os espera Bélgica y un portero como Courtois...

Bélgica tiene muy buenos jugadores y Courtois es uno de los mejores porteros del mundo. Siempre es complicado marcarle, pero también tenemos jugadores que ya le han hecho goles en LaLiga, así que lo conocemos bien.

Tú mismo le has marcado.

Ojalá pueda volver a hacerlo. Es complicado porque es muy grande y para muchísimo, pero si hacemos nuestro partido y dominamos, tendremos ocasiones.

¿Tienes ganas de celebrar un gol con las famosas gafas?

Sí, claro. Tengo ganas de marcar, pero si el equipo gana y pasa de ronda, ya estoy contento. No me obsesiono con marcar o dar asistencias, lo importante es que el equipo gane.

Tus compañeros te buscan mucho para desequilibrar.

Intento dar siempre ese último pase y dejar a mis compañeros en mejores condiciones. En un Mundial es complicado porque los rivales defienden muy bien, pero siempre trato de desequilibrar.

Pedri cree que España puede salir victoria de este Mundial / Pablo García

¿Aportar esa magia de Harry Potter?

(Ríe). Todo el mundo me llama así. No puedo hacer magia, pero sí intento ayudar al equipo.

¿Sientes el cariño de la afición española?

Sí, siempre. Tanto en el Barça como en la selección me han brindado un cariño espectacular. Estoy muy agradecido e intentaré dar ese plus en los partidos que quedan.

Otra de las fortalezas del equipo es la aportación de los suplentes.

El míster lo dice muchas veces: los que salen desde el banquillo cambian los partidos. El otro día Ferran dio la asistencia y Mikel Merino volvió a demostrar el gol que tiene. Tenemos una plantilla muy amplia y con muchísima calidad.

Ferran ha pasado de ser el 'Tiburón' al 'Sheriff' de la Roja.

La asistencia de Ferran fue muy buena. Y Mikel tiene muchísimo gol. Siempre está bien colocado dentro del área y eso es un don que hay que aprovechar.

¿A quién no le gusta Julián Álvarez? Es un jugador de nivel mundial

Ya os intercambiasteis posiciones con Merino durante la fase de clasificación, ¿os entendéis bien?

Mikel puede jugar en muchas posiciones, incluso de delantero. Es un futbolista muy completo y, cerca del área, siempre tiene opciones de marcar.

En el Mundial podría tocar una final contra Messi.

Ojalá, porque significaría que estamos en la final. Pero antes hay que pensar únicamente en Bélgica y no confiarse.

¿Te gusta Julián Álvarez?

Claro. ¿A quién no le gusta? Es un jugador de nivel mundial. Veremos qué pasa con su futuro...

¿Asustan los fichajes del Real Madrid?

No. Después de dos años sin ganar es normal que quieran reforzarse e intentar cambiar cosas. Lo veo totalmente lógico que quieran reforzarse e intentar cambiar cosas.

Fuente: Sport