Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mundial 2026

Así quedan las semifinales del Mundial: cruces, fechas, horarios y análisis

Los partidos que decidirán los finalistas se disputarán el martes y el miércoles y España se enfrentará a Francia

Lamine Yamal se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica.

Lamine Yamal se lamenta de una ocasión perdida en el España-Bélgica. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Albert Guasch

Albert Guasch

Ya solo permanecen vivos cuatro gallos en el gallinero. Empezaron 48 en el Mundial más nutrido de la historia y 44 ya han sido desplumados. España se dará de picotazos con Francia mientras que Argentina e Inglaterra buscarán tumbarse mútuamente. No ha habido sorpresas. Son las cuatro selecciones que al principio se les ató en la pata la etiqueta de favoritas. Quizá alguien creyó en Portugal. O en Brasil. O en Marruecos. Garras afiladas tenían, pero, por lo que sea, no les alcanzó para llegar a estas semifinales.

Alguna mente perversa -visto en las redes sociales, hábitat para este tipo de mentes- decía que esta FIFA y este Infantino merecían una final tipo Bélgica-Suiza, sin estrellas virales, corta de glamour, una zancadilla a la avaricia sin escrúpulos que caracteriza a la organización. Aunque no esté mal ideado, no es cuestión de sacrificarnos todos en la misma fosa. Ya que hemos llegado hasta aquí después de un largo mes, disfrutemos y soñemos en grande, que esto solo sucede una vez cada cuatro años.

Así que, al grano: analicemos cómo se presentan las semifinales y las opciones de los cuatro equipos de plantarse a la final del próximo domingo. Estamos de suerte los europeos. Los tres partidos serán en nuestro horario prime time.

Descripción del cuadro del Mundial de fútbol.

Francia - España

Martes, 14/07 - 21.00 horas

Ok, de acuerdo, Francia es el coco. Si España hubiera podido elegir a un semifinalista al que enfrentarse, no habría cogido la bola francesa. Pero como dijo Lamine Yamal tras el encuentro de cuartos, "ellos son los que nos tienen que tener miedo. Ya los hemos eliminado antes". Se refería a la victoria en las semifinales de la Eurocopa-2024. La seguridad en sí mismo y en el equipo que blande siempre el extremo del Barça es inspiradora, pero admitamos que esta selección de Deschamps va armada hasta los dientes y que Mbappé está fino cara a puerta. Y los demás atacantes no son cojos. La media del equipo es de casi tres goles por partido. Es más que un desafío para la robusta estructura defensiva de España, que ha encajado un único tanto en todo el Mundial. Lo bueno de la Roja es que ha tratado de adueñarse de todos sus partidos y Mikel Merino está que se sale. No es el día ideal para intentar dejar la onicofagia, ese mal hábito de morderse las uñas.

Dembélé y Mbappé celebran la victoria de Francia contra Marruecos.

Dembélé y Mbappé celebran la victoria de Francia contra Marruecos. / GREG M. COOPER / EFE

Inglaterra - Argentina

Miércoles, 15/07 - 21.00 horas

Noticias relacionadas y más

Argentina-Inglaterra no es una semifinal cualquiera. No es que hayan habido muchos duelos mundialistas en el pasado. Apenas cinco veces se han visto las caras. Tres victorias para los ingleses, un empate y un único triunfo para los argentinos. Pero qué triunfo. Aquel de 1986, en el estadio Azteca, con Diego Armando Maradona marcando dos de los goles más famosos de la historia. Ya saben: la mano de Dios y lo del barrilete cósmico. No existe nada más literario que aquello, producido en unos cuartos de final y en un contexto político distinto, muy cargado en cuanto a las relaciones bilaterales. Ahora toca el vis a vis en la frontera de la final. Inglaterra cantó otro ‘Wonderwall’ por la determinación de Jude Bellingham ante Noruega. Argentina se volvió a ilusionar gracias a la aparición, al fin, de Julián Álvarez frente a Suiza en un día espeso de Messi. Huelga decir que el duelo promete emociones intensas.

Aregentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Julián Álvarez celebra el gol del 2-1 de Argentina ante Suiza en Kansas City en partido de cuartos del Mundial. / ODD ANDERSEN / AFP

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  2. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
  4. El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
  5. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  6. La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
  7. Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  8. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar

¿Qué es el acesulfamo K? El nuevo edulcorante "sin colorarías" que aparece en las etiquetas de más de 2.000 productos

¿Qué es el acesulfamo K? El nuevo edulcorante "sin colorarías" que aparece en las etiquetas de más de 2.000 productos

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar

Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar

El exclusivo vestido de novia de Rosa Clará con el que Patricia Cerezo dio el 'sí, quiero' a Kiko Gámez

El exclusivo vestido de novia de Rosa Clará con el que Patricia Cerezo dio el 'sí, quiero' a Kiko Gámez

EN IMÁGENES: Preparativos de las carrozas de San Félix de Valdesoto

EN IMÁGENES: Preparativos de las carrozas de San Félix de Valdesoto

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

En imágenes | Sexto encierro de los Sanfermines 2026

En imágenes | Sexto encierro de los Sanfermines 2026

Muere el senador estadounidense Lindsey Graham tras una repentina enfermedad

Muere el senador estadounidense Lindsey Graham tras una repentina enfermedad
Tracking Pixel Contents