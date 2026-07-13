SELECCIÓN
Baena: "Será un partido de mucho ataque"
El jugador de la selección española da las claves del encuentro ante Francia por la final del Mundial
Dallas (enviado especial)
Álex Baena está siendo fijo en las alineaciones de Luis de la Fuente en este Mundial. El jugador del Atlético de Madrid ha aprovechado la lesión de Nico Williams y que el extremo del Athletic no haya llegado bien a la cita para hacerse con la titularidad en la parte izquierda del ataque de la selección española. Autor de un gol en este Mundial, ante Uruguay, está seguro de que la semifinal ante Francia será un partido atractivo.
"Va a ser un partido muy bonito para el espectador entre dos de las mejores selecciones del mundo. Venimos de jugar unas cuantas veces contra ellos con resultados favorables para nosotros y esperamos que siga igual", explica el centrocampista, que cree que el partido puede tener muchos goles, como el 5-4 de las semifinales de la Nations League: "Sabemos que va a ser un partido de atacar mucho por parte de las dos selecciones y si hay goles esperamos que sean más de nuestra parte".
Baena es consciente de la enorme calidad de los atacantes de la selección francesa y da una de las claves del partido para poder frenar a los Mbappé, Dembélé, Olise y compañía. "Sabemos la calidad de los cuatro jugadores que tienen arriba y que están cómodos cuando transitan con el balón. Intentaremos hacer como en todos los partidos. Tener la posesión de balón y las menos pérdidas posibles", dice Baena.
Otra de las claves de la semifinal puede estar en la actuación de Lamine Yamal, de quien Baena se deshace en elogios: "Jugar con él es muy fácil por el talento que tiene, poco a poco lo irá demostrando más. Fuera del campo es un chico super agradable, que se ríe mucho, que hace muchas bromas. Lo que queremos es ayudarle a crecer todavía más", explica el jugador del Atlético de Madrid, que destaca también la figura de Luis De la Fuente: "Luis es un padre para nosotros. Hace mucho tiempo que lo conocemos, muchos estamos con él desde las categorías inferiores. Nos da la confianza que necesitamos".
Por último, Baena explica la evolución que ha llevado en el Mundial la selección española desde aquel criticado debut con empate ante Cabo Verde: "Desde el primer partido hasta hoy, hemos ido a más. El equipo necesitaba coger ritmo, llevábamos tiempo sin vernos, sin estar juntos. El equipo necesitaba coger ritmo, automatismos y lo hemos logrado".
Fuente: Sport
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