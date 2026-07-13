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MUNDIAL 2026

Muere el árbitro Rob Dieperink, de 38 años, apartado del Mundial 2026 tras haber sido detenido por una presunta agresión sexual a un menor

La causa contra el colegiado neerlandés fue archivada por falta de pruebas

Muere Rob Dieperink, árbitro de 38 años apartado del Mundial.

Muere Rob Dieperink, árbitro de 38 años apartado del Mundial. / @KNVB

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Jordi Delgado

Barcelona

El árbitro neerlandés Rob Dieperink ha fallecido este lunes a los 38 años, según confirmó la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB). El colegiado había sido excluido por la FIFA de la lista definitiva de árbitros del Mundial 2026 después de haber sido detenido en abril en el Reino Unido en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual a un menor de 17 años. La causa quedó posteriormente archivada por falta de pruebas, pero el máximo organismo del fútbol mundial mantuvo su decisión de apartarlo del torneo.

En un comunicado oficial, la KNVB expresó su pesar por el fallecimiento del árbitro: "Hemos recibido con conmoción y profunda tristeza la noticia de la muerte del árbitro Rob Dieperink. La comunidad arbitral pierde a un colegiado de gran valor y experiencia internacional, pero, sobre todo, a un excelente compañero".

La federación también trasladó sus condolencias a la familia y allegados del neerlandés.

Por el momento no se ha hecho pública la causa de la muerte. Medios británicos informan de que la Policía Metropolitana está llevando a cabo una investigación rutinaria relacionada con el fallecimiento, aunque las autoridades no han ofrecido más detalles.

La detención de Dieperink, uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol neerlandés, se produjo en Londres después de dirigir como asistente de VAR el encuentro de ida de los cuartos de final de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina.

La investigación se inició tras una denuncia por un presunto abuso sexual a un joven de 17 años y por un supuesto intento de llevar a la víctima a su hotel. Tras revisar las pruebas disponibles, incluidas imágenes de videovigilancia y dispositivos electrónicos, la Policía Metropolitana concluyó que no existían evidencias suficientes para continuar con el procedimiento, por lo que el caso fue archivado sin que se presentaran cargos.

A pesar del archivo de la investigación, la FIFA decidió retirarlo de la lista oficial de árbitros para la Copa del Mundo. Entonces, el colegiado mostró públicamente su decepción.

"Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y también informé con total transparencia a FIFA, UEFA y la KNVB. Las acusaciones fueron descartadas y el caso quedó archivado tras una investigación exhaustiva. Lamento que la FIFA decidiera no nombrarme para el Mundial", declaró entonces al diario neerlandés 'De Telegraaf'.

Árbitro internacional

Dieperink debutó como árbitro en la Eredivisie en 2017 y su papel en la escala internacional ha sido, principalmente, como colegiado VAR. Estuvo a cargo del vídeoarbirtaje en competiciones como la Eurocopa de 2024 y los Juegos Olímpicos de París de ese mimso año, además de ejercer como AVAR en la final de la Europa League esa temporada entre Atalanta y Bayer Leverkusen.

Pocos días antes de su fallecimiento dirigió un amistoso de pretemporada entre Go Ahead Eagles y Apollon Limassol.

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La FIFA le reemplazó en el Mundial 2026 por el francés Willy Delajod.

Fuente: Sport

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