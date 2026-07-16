Así podrás seguir en directo las grandes competiciones de GRAVITEO
El Graviteo Urban Sports Festival, que se celebrará del 17 al 19 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, reunirá a algunos de los mejores especialistas internacionales de los deportes urbanos. Para quienes no puedan desplazarse hasta el recinto, varias de las principales competiciones podrán seguirse en directo y de forma totalmente gratuita a través de internet.
Redacción
El gran atractivo de las retransmisiones será el Campeonato de Europa de Escalada Boulder, una de las citas continentales más importantes del calendario y que reunirá a algunos de los escaladores mejor clasificados del ranking europeo. La competición promete un espectáculo de máximo nivel con la presencia de algunos de los referentes de esta disciplina, que pelearán por las medallas en una prueba que llega a GRAVITEO como uno de los grandes eventos del festival. Las semifinales y finales podrán seguirse en directo a través del canal oficial de World Climbing Europe en YouTube (https://www.youtube.com/@worldclimbingeurope).
Horario de escalada
- 10:00 – 12:30 Men and Women semi-finals
- 15:30 Presentation Men finalists + observation
- 15:45 – 17:05 Men’s Final
- Afterwards - Flower Ceremony Men
- 17:15 Presentation Women finalists + observation
- 17:30 – 18:50 Women’s Final
- Afterwards - Flower Ceremony Women
- 19:00 Awarding Ceremony European Championship
- 19:15 Awarding Ceremony Overall Europe Series Ranking
Además de la escalada, GRAVITEO también ofrecerá retransmisiones de competiciones de la Federación Española de Patinaje, cuya disciplina se confirmará próximamente. Todas ellas podrán seguirse en directo desde el canal oficial de la federación en YouTube (https://www.youtube.com/@fedpatinaje), ampliando así la oferta para los aficionados a los deportes urbanos. Todas las retransmisiones serán gratuitas y estarán disponibles en directo a través de YouTube, facilitando que cualquier aficionado pueda seguir desde casa algunos de los momentos más espectaculares del festival. Queda así:
STREAMINGS
- VIERNES 17. De 17:00h a 00:00h / Semis + Finals SKATEBOARDING Street
- SÁBADO 18. De 17:00h a 21:45h / Semis SKATEBOARDING Vert + Aereo más Alto
- DOMINGO 19. De 09:00h a 13:30h / Finales ROLLER FREESTYLE Vert De 11:30h a 13:30h / Finales SKATEBOARDING Vert De 13:45h a 19:00h / Finales SCOOTER Street
La competición concluirá con la ceremonia de entrega de medallas.
Y para quienes prefieran vivir la experiencia en persona, el acceso a GRAVITEO también es gratuito, aunque es necesario realizar un registro previo a través de la página web oficial del festival
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